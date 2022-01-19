Хотів проскочити, – адвокатка спробувала виправдати харківського мажора за смертельну ДТП

Захист 16-річного водія, який вчинив смертельну ДТП у Харкові, намагається пом'якшити покарання. Адвокатка переконує у злочині з необережності.

Про це адвокатка Інна Данилова повідомила напередодні засідання у Червонозаводському райсуді 19 січня. Вона зазначила, що неповнолітній водій спробував уникнути аварії.

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Захист виправдовує порушника

За словами адвокатки, 16-річний житель Харкова співпрацював зі слідством та визнав провину. У день аварії він нібито розігнав авто до 180 км/год, коли зрозумів, що не встигає пригальмувати.

Він хотів проскочити на "червоний" і натиснув на газ швидше, щоб пролетіти – і так сталася ДТП,

– заявила Інна Данилова.

Вона додала, що хлопець не заперечує, що смертельна автопригода в Харкові сталося з його провини. Однак запевняє, що в його діях не було прямого умислу.

"Це злочин, вчинений з необережності. Мій підзахисний порушив правила дорожнього руху, а не вчинив умисне вбивство щодо Носова", – акцентувала Данилова.

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Цивільні позови від дітей загиблого

Родичі загиблого в ДТП Ігоря Носова подали низку цивільних позовів проти 16-річного мажора з Харкова. Загальна сума компенсації сягає 2 мільйонів гривень.

Адвокатка назвала такі розміри виплат необґрунтованими. Вона підкреслила, що родина Миколи, якого звинувачують у смертельній автопригоді, не зможе виплатити цю суму через накладений арешт на майно.



16-річного водія прокуратура обіцяє не випускати під заставу / Фото поліції Харкова

Раніше захист неповнолітнього водія просив суд розглядати цю справу в закритому режимі. Підставою є начебто те, що підсудний неповнолітній, а адвокатка отримувала погрози та її діяльності перешкоджали. Родичі Носова заперечили проти цього.

Головне про смертельну ДТП з Infiniti

На проспекті Гагаріна у жовтні зіткнулися автомобілі Infiniti та Chevrolet.

Підліток за кермом їхав на шаленій швидкості та врізався у інший автомобіль, коли пролетів на червоний сигнал світлофора.

На місці загинув 58-річний водій Chevrolet Ігор Носов, постраждав інший водій та пасажири Infiniti.

До кінця грудня тривало розслідування справи, матеріали якої вже передали до суду.

Однак вже в суді виникла юридична колізія – судді заявили про самовідвід та лікарняний.

У прокуратурі запевнили, що не випустять хлопця під заставу і що слідство має достатньо доказів, щоб притягнути його до відповідальності.

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