У Харкові чоловік змінив стать і довів у суді право знятись з військового обліку

Харківський суд визнав незаконною відмову ТЦК та СП зняти з військового обліку громадянина, який офіційно змінив стать.

Про це свідчить рішення Харківського окружного суду.

Як вдалось звільнитись з обліку після зміни статі?

До Харківського суду звернувся чоловік з проханням скасувати рішення ТЦК та СП про відмову у знятті з військового обліку і визнати його протиправним.

У позові зазначено, що позивач офіційно змінив стать з чоловічої на жіночу. Це підтверджується медичною довідкою від 16 січня 2025 року та відповідними змінами в документах про цивільний стан.

Громадянин прийшов до ТЦК з новим паспортом, однак, йому відмовили в проханні зняти з обліку без ВЛК.

Та все ж, суд визнав відмову незаконною. Він наполіг на виключенні з обліку та реєстру "Оберіг", адже позивач не належить до військовозобов'язаних жінок.

