У Харкові чоловік змінив стать і довів у суді право знятись з військового обліку
- Харківський суд визнав незаконною відмову ТЦК та СП зняти з військового обліку громадянку, яка офіційно змінила стать.
- Суд наполіг на виключенні позивача з обліку та реєстру "Оберіг", оскільки він не належить до військовозобов'язаних жінок.
Харківський суд визнав незаконною відмову ТЦК та СП зняти з військового обліку громадянина, який офіційно змінив стать.
Про це свідчить рішення Харківського окружного суду.
Як вдалось звільнитись з обліку після зміни статі?
До Харківського суду звернувся чоловік з проханням скасувати рішення ТЦК та СП про відмову у знятті з військового обліку і визнати його протиправним.
У позові зазначено, що позивач офіційно змінив стать з чоловічої на жіночу. Це підтверджується медичною довідкою від 16 січня 2025 року та відповідними змінами в документах про цивільний стан.
Громадянин прийшов до ТЦК з новим паспортом, однак, йому відмовили в проханні зняти з обліку без ВЛК.
Та все ж, суд визнав відмову незаконною. Він наполіг на виключенні з обліку та реєстру "Оберіг", адже позивач не належить до військовозобов'язаних жінок.
Що нового відомо про мобілізацію в Україні?
Жінки в Україні зазвичай можуть перетинати кордон навіть під час мобілізації, але для військовослужбовців і держслужбовців діють особливі правила. Виїзд можливий лише за службовим відрядженням або відпусткою з офіційним дозволом командування.
Добровольці від 60 років тепер також можуть укладати однорічний контракт у ЗСУ та служити на обраній посаді. Мобілізація для цієї вікової категорії не проводиться, а прийом на службу відбувається за їхньою добровільною ініціативою.
Окрім цього, незважаючи на те, що мобілізація в Україні починається з 25 років, деякі чоловіки можуть бути призвані раніше – все залежить від їхнього військово-облікового статусу, а не лише від віку. При цьому закон передбачає низку відстрочок для тих, хто ще не досяг цього віку, зокрема для студентів, осіб з інвалідністю, багатодітних батьків та тих, хто доглядає за родичами.