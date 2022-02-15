З моргу викрали речі чоловіка, якого збив кортеж Ярославського
15 лютого 2022 , 15:00Читать новость на русском
Джерело:поліція Харківщини
З моргу на Харківщині викрали речі чоловіка, якого на смерть збив автомобіль з кортежу Олександра Ярославського. Вони були важливими доказами, які мали пройти експертизу.
У працівників моргу провели обшуки
Відомості про інцидент внесли до реєстру досудових рішень. Стаття – службова недбалість.
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Правоохоронці провели 5 обшуків та 9 оглядів. Слідчі дії відбувалися:
- в приміщенні моргу,
- вдома у працівників,
- у їхніх автомобілях.
Депутат Чугуївської міської ради Дмитро Дробот заявив, що речі зникли 17 лютого. Їхня експертиза мала показати плями від поту на одязі жертви, які б відіграли важливу роль у встановленні обставин ДТП.
За даними OBOZREVATEL, злому приміщення моргу не було.Зверніть увагу! Жертвою кортежу Ярославського став 36-річний мешканець Чугуївського району. За словами журналіста Юрія Бутусова, загиблий був тричі судимим. З колонії чоловік вийшов 31 грудня 2021 року. Вдома на нього чекали мати. Зауважимо, від отриманих травм постраждалий помер на місці події.
Головне про смертельну ДТП
- Ввечері 9 лютого на Харківщині автомобіль з кортежу олігарха Ярославського збив пішохода. Водій з місця події втік і не надав допомогу постраждалому.
- Сам Ярославський заявив, що у момент аварії спав вдома.
- Чоловік з компанії олігарха прийшов до правоохоронців та заявив, що був за кермом. Однак з'ясувалося, що він бреше, адже під час ДТП перебував у іншому місці.
- Через це проти чоловіка відкрили кримінальну справу за статтею про приховування злочину. Наразі він переховується від слідства.
- Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вже звільнив голову поліції Харківщини Станіслава Перліна. Все через намагання приховати злочин та подання неправдивих показів.
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