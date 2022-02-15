З моргу викрали речі чоловіка, якого збив кортеж Ярославського

З моргу на Харківщині викрали речі чоловіка, якого на смерть збив автомобіль з кортежу Олександра Ярославського. Вони були важливими доказами, які мали пройти експертизу.

У працівників моргу провели обшуки

Відомості про інцидент внесли до реєстру досудових рішень. Стаття – службова недбалість.

До теми У сина концерт, а потім на лижі, – у Ярославського пояснили, чому той вилетів з України

Правоохоронці провели 5 обшуків та 9 оглядів. Слідчі дії відбувалися:

в приміщенні моргу,

вдома у працівників,

у їхніх автомобілях.

Депутат Чугуївської міської ради Дмитро Дробот заявив, що речі зникли 17 лютого. Їхня експертиза мала показати плями від поту на одязі жертви, які б відіграли важливу роль у встановленні обставин ДТП.

За даними OBOZREVATEL, злому приміщення моргу не було.

Головне про смертельну ДТП

Ввечері 9 лютого на Харківщині автомобіль з кортежу олігарха Ярославського збив пішохода. Водій з місця події втік і не надав допомогу постраждалому.

Сам Ярославський заявив, що у момент аварії спав вдома.

Чоловік з компанії олігарха прийшов до правоохоронців та заявив, що був за кермом. Однак з'ясувалося, що він бреше, адже під час ДТП перебував у іншому місці.

Через це проти чоловіка відкрили кримінальну справу за статтею про приховування злочину. Наразі він переховується від слідства.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський вже звільнив голову поліції Харківщини Станіслава Перліна. Все через намагання приховати злочин та подання неправдивих показів.

Це може вас зацікавити – що відомо про ДТП з кортежем Ярославського: відео