У працівників моргу провели обшуки

Відомості про інцидент внесли до реєстру досудових рішень. Стаття – службова недбалість.

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Правоохоронці провели 5 обшуків та 9 оглядів. Слідчі дії відбувалися:

  • в приміщенні моргу,
  • вдома у працівників,
  • у їхніх автомобілях.

Депутат Чугуївської міської ради Дмитро Дробот заявив, що речі зникли 17 лютого. Їхня експертиза мала показати плями від поту на одязі жертви, які б відіграли важливу роль у встановленні обставин ДТП.

За даними OBOZREVATEL, злому приміщення моргу не було.

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