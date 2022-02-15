У работников морга провели обыски
Сведения об инциденте внесли в реестр досудебных решений. Статья – служебная халатность.
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Правоохранители провели 5 обысков и 9 осмотров. Следственные действия происходили:
- в помещении морга,
- дома у работников,
- в их автомобилях.
Депутат Чугуевского городского совета Дмитрий Дробот заявил, что вещи исчезли 17 февраля. Их экспертиза должна была показать пятна от пота на одежде жертвы, которые бы сыграли важную роль в установлении обстоятельств ДТП.
По данным OBOZREVATEL, взлома помещения морга не было.
Главное о смертельном ДТП
- Вечером 9 февраля на Харьковщине автомобиль из кортежа олигарха Ярославского сбил пешехода. Водитель с места происшествия скрылся и не оказал помощь пострадавшему.
- Сам Ярославский заявил, что в момент аварии спал дома.
- Мужчина из компании олигарха пришел к правоохранителям и заявил, что был за рулем. Однако выяснилось, что он лжет, ведь во время ДТП находился в другом месте.
- Из-за этого против мужчины открыли уголовное дело по статье о сокрытии преступления. Сейчас он скрывается от следствия.
- Министр внутренних дел Денис Монастырский уже уволил главу полиции Харьковщины Станислава Перлина. Все из-за попытки скрыть преступление и представления ложных показаний.
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