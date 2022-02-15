У работников морга провели обыски

Сведения об инциденте внесли в реестр досудебных решений. Статья – служебная халатность.

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Правоохранители провели 5 обысков и 9 осмотров. Следственные действия происходили:

в помещении морга,

дома у работников,

в их автомобилях.

Депутат Чугуевского городского совета Дмитрий Дробот заявил, что вещи исчезли 17 февраля. Их экспертиза должна была показать пятна от пота на одежде жертвы, которые бы сыграли важную роль в установлении обстоятельств ДТП.

По данным OBOZREVATEL, взлома помещения морга не было.

Обратите внимание! Жертвой кортежа Ярославского стал 36-летний житель Чугуевского района. По словам журналиста Юрия Бутусова, погибший был трижды судимым. Из колонии мужчина вышел 31 декабря 2021 года. Дома его ждала мать. Заметим, от полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Главное о смертельном ДТП

Вечером 9 февраля на Харьковщине автомобиль из кортежа олигарха Ярославского сбил пешехода. Водитель с места происшествия скрылся и не оказал помощь пострадавшему.

Сам Ярославский заявил, что в момент аварии спал дома.

Мужчина из компании олигарха пришел к правоохранителям и заявил, что был за рулем. Однако выяснилось, что он лжет, ведь во время ДТП находился в другом месте.

Из-за этого против мужчины открыли уголовное дело по статье о сокрытии преступления. Сейчас он скрывается от следствия.

Министр внутренних дел Денис Монастырский уже уволил главу полиции Харьковщины Станислава Перлина. Все из-за попытки скрыть преступление и представления ложных показаний.

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