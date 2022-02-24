Напад Росії на Україну: що відбувається в Харкові та області

Війська країни-агресорки атакували Україну в ніч на 24 лютого. Низка областей зазнала ударів, ЗСУ дають відсіч армії Росії.

Президент Володимир Зеленський 24 лютого о 6 ранку повідомив, що у всіх областях ввели воєнний стан. Невдовзі після цього до жителів Харкова звернувся міський голова Ігор Терехов.

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Ситуація в Харкові

Ігор Терехов закликав містян не виходити з дому. За його словами, харківські школи, дитсадки та інші заклади перестали працювати до прояснення ситуації.

Водночас громадський транспорт Харкова працює в штатному режимі.

Для жителів відкрили всі укриття та бомбосховища – в житлових будинках та на об'єктах інфраструктури. Мер Харкова зазначив, що в разі потреби ними можуть скористатися всі.

Харків'яни можуть дізнатися адресу найближчого укриття на міському сайті за посиланням. По місту діють:

понад 4,2 тисячі найпростіших укриттів у будинках;

понад 300 захисних споруд на підприємствах;

30 станцій метро;

53 підземні переходи;

24 паркінги.

Метро відкрили для всіх

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

У пресслужбі мерії зауважили, що вхід на всі станції Харківського метрополітену вільний. У разі великого скупчення людей на одній, їх перевозитимуть на більш вільні.

"Прохання до пасажирів звертати увагу на інформацію, яку озвучуватимуть через гучний зв'язок на станціях метрополітену", – наголосили в міськраді.

Станом на 9:30 ранку, у Харкові зробили безкоштовним проїзд у громадському транспорті. Об'єкти інфраструктури працюють у плановому режимі.

Ситуація в Харківській області

Голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов поінформував жителів області про введення в Україні воєнного стану. Він попросив людей не панікувати та залишатися вдома до особливих розпоряджень.

"В Україні введено воєнний стан. Працюють тільки об'єкти критичної інфраструктури. Без нагальної потреби не покидайте домівки!", – акцентував Синєгубов.

Відповідне рішення 24 лютого оперативно ухвалила Верховна Рада України. Безпекові служби по всій країні працюють в посиленому режимі, зокрема й обласний оперативний штаб Харківщини.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко з посиланням на зведення від Нацполіції повідомив про обстріли військової частини в Харкові. Попередньо відомо, що удару завдали по зенітній частині.

У Міжнародному аеропорту "Харків" наголосили, що станом на 24 лютого в Україні закрили повітряний простір. Відтак летовище в Харківській та інших областях призупинили надання послуг цивільним користувачам. Усі рейси скасували.

Обстріл Харкова

24 лютого зранку Росія завдала ракетного удару по Харкову. Обстріляли місто забороненими системами залпового вогню "Смерч".

Команда з розслідування військових конфліктів Conflict Intelligence Team (CIT) перевірила відео обстрілів та підтвердила, що "Смерч" використали в Харкові.

"Удари по населених пунктах із застосуванням такої зброї – військовий злочин", – наголосили в CIT.

Комунальні послуги

У Харкові зникло водопостачання до житлових будинків міста. Комунальники повідомили, що воно пов'язане зі стрибком напруги в електромережі.

"Усі наші станції вже працюють у штатному режимі, ще трохи – і всі будуть з водою. Низький тиск був викликаний стрибком напруги в електромережах", – пояснили в мерії Харкова з посиланням на "Харківводоканал".

Водночас комунальники відкривають укриття. Жителі можуть дізнатися актуальну інформацію у відповідальних за цивільний захист осіб за телефонами:

Київський район – 700-04-32;

Індустріальний район – 93-10-14;

Холодногірський район – 725-34-89;

Московський район – 725-29-61;

Новобаварський район – 712-50-34;

Слобідський район – 732-78-5;

Немишлянський район – 725-32-61;

Основ'янський район – 096-512-30-91;

Шевченківський район – 725-29-97.

Знищення ворога біля Харкова

За оперативною інформацією Генштабу Збройних сил України, на об'їзній дорозі Харкова спалили 4 танки російських окупантів. Захисники продовжують давати відсіч ворогу у прикордонних областях по всіх напрямках.

Зверніть увагу! В Укрзалізниці станом на 10 годину повідомили про тимчасову зупинку поїздів до Харкова. Водночас серед харків'ян зріс попит на квитки в західному напрямку.

Евакуація громадян

Печенізька селищна рада на Харківщині повідомила про термінову евакуацію жителів з вулиць Харківської, Дачної, Рибної, провулку Рибного та прилеглих вулиць до річки Сіверський Донець.

Громадян просять оперативно та без паніки залишити будівлі та піднятися на гору, вище вулиці Зінченка. Рекомендують триматися далі від "Купола". Жителів без власного транспорту забирають "Шкільні автобуси", що курсують вулицями Рибна й Берегова.

За інформацією Суспільного, зранку обстріляли військовий аеродром, внаслідок чого постраждали 5 житлових багатоквартирних будинків у Чугуєві. Таку інформацію надала міська голова Галина Минаєва.

Попередньо відомо про одного загиблого – працівника газової служби. Ще 19 людей отримали поранення, їх відвезли до лікарні. 6 особам госпіталізація не знадобилася.

Станом на 11 годину в Нацполіції заявили про мінометний обстріл на Харківщині. Відомо, що російські найманці відкрили вогонь по відділу прикордонної служби "Дергачі".

Підірвали техніку окупантів

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зауважив, що поблизу Харкова на автодорозі підірвали військову техніку російських окупантів. Він також додав відео з місця події.

Геращенко закликав військових присилати аналогічні відеозаписи для публікації в медіа, оприлюднювати. Україна продовжує захист від агресії Росії.

Біля Харкова підірвали російську техніку: дивіться відео

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