Росіяни вгатили дроном по Харківщині: відомо про постраждалих, серед них – діти
- Російські військові атакували село Верхня Роганка на Харківщині безпілотником, поранивши п'ятеро людей, включаючи двох дітей.
- Внаслідок обстрілу загорівся житловий будинок, а на місці працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки; відкрито кримінальне провадження.
Російські військові атакували село Верхня Роганка на Харківщині із застосуванням безпілотника. Внаслідок удару поранені п’ятеро людей, серед яких двоє малолітніх дітей.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це повідомили у поліції Харківської області.
Дивіться також У Харкові – приліт по навчальному закладу
Що відомо про наслідки російського обстрілу?
У селі Верхня Роганка Харківського району російські військові здійснили удар із застосуванням безпілотного літального апарата. Атака сталася в обід 27 лютого.
Внаслідок обстрілу загорівся приватний житловий будинок. Постраждали п'ятеро людей, серед яких 4-річний хлопчик та 9-річна дівчина. У дітей медики зафіксували гостру реакцію на стрес.
На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження.
Коли ще росіяни атакували Харківську область?
Уночі 26 лютого росіяни випустили по Харкову та району 17 безпілотників і дві ракети. Атака тривала близько двох годин, уражено чотири райони міста та передмістя.
Тієї ночі відбулася атака балістичними ракетами та БпЛА, пошкоджено електромережі та газопровід. Внаслідок удару у Шевченківському районі постраждала житлова багатоповерхівка, інформацію щодо постраждалих уточнюють.
У середу, 25 лютого, російські військові здійснили атаку на Харків, використавши FPV-дрон на оптоволоконному керуванні. Це перший задокументований випадок застосування безпілотника такого типу в межах міста.
Уночі 20 лютого російські війська не припиняли атаки на місто – у Харкові лунали вибухи. За інформацією місцевої влади, зафіксовано ракетний удар по Слобідському району – загорілися два автомобілі, інформація про постраждалих не надходила.