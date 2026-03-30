ЗСУ взяли у полон росіян під час спроби встановити прапор Росії у селі на Харківщині
30 березня, 14:55
ЗСУ взяли у полон росіян під час спроби встановити прапор Росії у селі на Харківщині

Софія Рожик
Основні тези
  • ЗСУ захопили російських військових, які намагались встановити прапор у Ківшарівці на Харківщині.
  • Росіяни втратили 4 військових, ще 6 були взяті у полон.

Нещодавно у звітах міноборони Росії з'явилися заяви, що населений пункт Ківшарівка на Харківщині "взятий". Але реальність виявилася інакшою.

ЗСУ полонили окупантів, які намагалися встановити російський триколор у селі. Про це повідомили у 43 окремій механізованій бригаді.

Що відбувається у Ківшарівці?

У бригаді зауважили, що досвід Куп'янська і Куп'янська-Вузлового так нічому і не навчив росіян. 

Нагадаємо, що кілька місяців тому вони вже малювали "перемогу" у цих населених пунктах.

У "взятій" Ківшарівці Росія зазнала втрат. 4 окупантів загинули. Ще 6 були взяті у полоні – 4 на місці, ще 2 напередодні.

Окремий привіт 153 танковому полку: наступного разу вантажте на своїх "флаговтикерів" більше боєкомплекту та провіанту – нашим хлопцям треба чимось годувати полонених,
– звернулися у 43 ОМБр до росіян.

Яка ситуація на Харківщині?