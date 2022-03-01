Потужний вибух на Гагаріна в Харкові: в будинках повибивало шибки на потерть – моторошні кадри
Джерело:телеграм "Харьков LIVE"
Росія не припиняє обстрілювати Харків. Країна-агресорка завдає ударів не лише по стратегічних об’єктах, а і по житлових будинках.
Увечері 1 березня прилетіло на вулицю Гагаріна. Місцеві мешканці діляться наслідками обстрілу в мережі.
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"С**и, русский мир, щоб всі ви поздихали"
Один чоловік розповів, що ракета прилетіла у двір, саме в те місце, де розташовується дитячий майданчик. Щоправда, від удару в будинку повибивало всі вікна – з 9 поверху по перший.
Русский мир ваш, **баний. С**и, щоб всі ви поздихали. Знищило все на потерть,
– не добирав слів один із мешканців.
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Також він опублікував відео, куди саме прилетіла ракета. За його словами, навколо – одні житлові будинки та немає жодного військового об’єкта. Крім того, перед ударом над місцем вибуху пролітав літак.
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