Повідомили про замінування: в аеропорту Харкова шукали вибухівку

Анонім звернувся до поліції з повідомленням про замінування будівлі. Вибухотехнічна служба перевірила Харківський аеропорт.

Про це стало відомо зі звіту, який опублікували на сайті Харківської облдержадміністрації 17 січня. Відомо, що анонім заявив про закладену вибухівку на вулиці Ромашкіна, 1.

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"Замінували" аеропорт у Харкові

За вказаною адресою розташовується Міжнародний аеропорт "Харків". На місце виїхали правоохоронці, кінологи, рятувальники та вибухотехнічна служба.

Інцидент стався орієнтовно о 16 годині. Під час перевірки будівлі жодних вибухових речовин чи пристроїв не знайшли.

Хвиля замінувань в Україні

За неправдиве повідомлення про замінування в Україні передбачена кримінальна відповідальність – від 2 до 8 років ув'язнення.

Упродовж грудня та січня Україною прокотилася хвиля масштабних замінувань. Аноніми надсилали у поліцію електронні листи зі заявами про закладену вибухівку в десятках об'єктів по містах.

Зокрема, 15 січня повідомили про замінування аеропорту "Жуляни" на Київщині. На час, поки спецслужби обстежували територію, людей евакуювали з будівлі, а також скасували низку рейсів із Запоріжжя та до Львова.

У Кривому Розі невідомі представилися "воїнами Аллаха" та заявили про замінування усіх торгових центрів у місті. Правоохоронці та вибухотехніки понад добу перевіряли території, на щастя, вибухівки ніде не знайшли.

До теми "Я вб'ю вас та ваших рідних": у Дніпрі повідомили про замінування шкіл

Перед цим поліція та Служба безпеки України в різних містах отримували листи про замінування всіх шкіл у Львові, Дніпрі та Кривому Розі. Під удар потрапили також торгово-розважальні центри в Черкасах, Одесі, аеропорти Києва та навіть одеська ялинка.

Представники СБУ переконані, що абсолютна більшість таких повідомлень надходить з Росії та тимчасово окупованих територій України – це елемент гібридної війни. У такий спосіб у суспільстві намагаються створити напругу й паніку.