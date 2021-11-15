Прикордонником, який сліпив лазером польських силовиків, міг бути українець
Джерело:"Хартія 97%"
У мережі опублікували дані білоруського прикордонника, який міг сліпити лазером польських прикордонників. Ним виявився уродженець Харківської області.
У мережі опублікували дані чоловіка. Українець за походженням начебто є військовослужбовцем Гродненської прикордонної групи. Також згідно з опублікованими даними він є активним учасником спецоперації з мігрантами, яких звозять під кордон Польщі та Литви.
Що було раніше Білоруські силовики женуть мігрантів на огорожу та сліплять поляків лазерами
Народився на Харківщині
Чоловіка звати Валерій Васильєв. У мережі вказали, що місцем народження чоловіка є село Курилівка у Харківській області. Однак чоловік є білоруським військовим.
Валерій Васильєв / Фото телеграм-каналу "Карателі Білорусі"
Зараз Васильєв проживає у Гродно, де й проходить військову службу. Громадянство українця не уточнили. Однак хакери отримали мобільні номери військовослужбовця та навіть дані про його автомобіль.
Міграційна криза в Білорусі: останні новини
- 13 листопада на польському кордоні загинув військовослужбовець. Причиною смерті називають вогнепальне поранення, однак у Польщі заявили, що "сторонні люди до цього не причетні".
- У ніч проти 14 листопада понад 200 мігрантів намагалися прорватися через кордон з Польщею, однак змогли це зробити лише близько 50, з яких 22 затримали.
- Того ж дня польські прикордонники заявили про намір мігрантів найближчим часом масштабно атакувати кордон, оскільки білоруські силовики привезли їм обладнання і газ, а в таборі стало менше наметів.
- Водночас 14 листопада у Луцьку відбулася міжвідомча нарада під керівництвом секретаря РНБО Олексія Данілова, на якій обговорили з головами ОДА прикордонних областей оборону кордону з Білоруссю та можливі сценарії розгортання подій.