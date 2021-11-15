У мережі опублікували дані чоловіка. Українець за походженням начебто є військовослужбовцем Гродненської прикордонної групи. Також згідно з опублікованими даними він є активним учасником спецоперації з мігрантами, яких звозять під кордон Польщі та Литви.

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Народився на Харківщині

Чоловіка звати Валерій Васильєв. У мережі вказали, що місцем народження чоловіка є село Курилівка у Харківській області. Однак чоловік є білоруським військовим.



Валерій Васильєв / Фото телеграм-каналу "Карателі Білорусі"

Зараз Васильєв проживає у Гродно, де й проходить військову службу. Громадянство українця не уточнили. Однак хакери отримали мобільні номери військовослужбовця та навіть дані про його автомобіль.

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