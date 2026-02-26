Летіло, гуло – й раптом вибух: як харків'яни пережили страшну нічну атаку
- Уночі по Харкову та району було випущено 17 безпілотників і дві ракети, уражено чотири райони міста та передмістя.
- Жертв немає, але є постраждалі, зокрема діти; удари прийшлися по житлових будинках, приватному сектору та об'єктах відпочинку.
Уночі росіяни випустили по Харкову та району 17 безпілотників і дві ракети. Атака тривала близько двох годин, уражено чотири райони міста та передмістя.
Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко з місця одного з влучань повідомила, що жертв немає, однак є постраждалі, серед них діти. За її словами, удари прийшлися по житлових будинках, приватному сектору та об'єктах відпочинку.
Дві години під ударами
Атака розпочалася близько 3:40 і тривала до 5:40 ранку. Під ударами опинилися Шевченківський, Київський, Салтівський та Слобідський райони.
Важливо! Росія під час атаки застосувала понад 450 повітряних цілей. За даними Повітряних сил, з вечора 25 лютого ворог випустив 2 ракети "Циркон", 11 балістичних "Іскандер-М/С-400", 24 крилаті Х-101, 2 ракети Х-69 та 420 ударних БпЛА. Сили ППО збили або знешкодили 406 цілей, однак на 32 локаціях зафіксовано падіння уламків ракет і дронів.
Кореспондентка працювала на місці одного з влучань, де безпілотник знищив приватний будинок. За її словами, ракети та дрони били по житловій забудові. В одному з випадків безпілотник пробив стіну багатоповерхівки. Попри масштаб руйнувань, загиблих немає.
Була звичайна ніч. Почули, гуде – прилетіло, вибух. Повискакували в чому були. Сусід приніс чоботи, бо вискочили в капцях,
– розповів мешканець пошкодженого будинку.
Черненко уточнила, що в Харкові постраждали десятеро людей, найстаршій жінці 83 роки. У Харківському районі поранення отримали семеро людей, серед них двоє дітей – семирічний хлопчик і 13-річний підліток.
Під ударом приватний сектор і парк відпочинку
Кореспондентка зазначила, що росіяни цілеспрямовано били по житлових кварталах. Руйнувань зазнали приватні будинки та багатоповерхівки, у кожному з районів йдеться щонайменше про десятки пошкоджених об'єктів. Остаточні дані ще уточнюються. За її словами, це вже не перший удар по цьому подвір'ю. Узимку безпілотники вже влучали тут у Різдвяний період, і тепер люди знову пережили атаку.
Ми розуміємо, що Росія продовжує тероризувати приватний сектор, бити безпілотниками і ракетами,
– наголосила Черненко.
Вона додала, що під мішенню опинилися не лише житлові будинки. Ударів зазнали один із міських парків та дитяча залізниця – об'єкти, які є місцями відпочинку. Це свідчить про те, що атака була спрямована не на військову інфраструктуру, а на цивільне середовище.
Що відомо про масовану атаку Росії 26 лютого:
- Під ударами опинилися Київ, Полтавщина та Вінниччина. У Києві пошкоджені житлові будинки в кількох районах, зафіксовані пожежі. На Полтавщині дрони влучили в промисловий об'єкт і приватні домоволодіння, пошкоджено лінії електропередач. На Вінниччині зруйновано або пошкоджено близько 20 житлових будинків.
- Харків зазнав комбінованого удару балістикою і дронами. У місті зафіксовано влучання ракет та БпЛА у житлову забудову, приватний сектор та інфраструктуру. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, газопровід і контактні мережі. За попередніми даними, постраждали 14 людей, серед них дитина.