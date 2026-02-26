Летіло, гуло – й раптом вибух: як харків'яни пережили страшну нічну атаку

Уночі росіяни випустили по Харкову та району 17 безпілотників і дві ракети. Атака тривала близько двох годин, уражено чотири райони міста та передмістя.

Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко з місця одного з влучань повідомила, що жертв немає, однак є постраждалі, серед них діти. За її словами, удари прийшлися по житлових будинках, приватному сектору та об'єктах відпочинку.

Дві години під ударами

Атака розпочалася близько 3:40 і тривала до 5:40 ранку. Під ударами опинилися Шевченківський, Київський, Салтівський та Слобідський райони.

Важливо! Росія під час атаки застосувала понад 450 повітряних цілей. За даними Повітряних сил, з вечора 25 лютого ворог випустив 2 ракети "Циркон", 11 балістичних "Іскандер-М/С-400", 24 крилаті Х-101, 2 ракети Х-69 та 420 ударних БпЛА. Сили ППО збили або знешкодили 406 цілей, однак на 32 локаціях зафіксовано падіння уламків ракет і дронів.

Кореспондентка працювала на місці одного з влучань, де безпілотник знищив приватний будинок. За її словами, ракети та дрони били по житловій забудові. В одному з випадків безпілотник пробив стіну багатоповерхівки. Попри масштаб руйнувань, загиблих немає.

Була звичайна ніч. Почули, гуде – прилетіло, вибух. Повискакували в чому були. Сусід приніс чоботи, бо вискочили в капцях,

– розповів мешканець пошкодженого будинку.

Черненко уточнила, що в Харкові постраждали десятеро людей, найстаршій жінці 83 роки. У Харківському районі поранення отримали семеро людей, серед них двоє дітей – семирічний хлопчик і 13-річний підліток.

Під ударом приватний сектор і парк відпочинку

Кореспондентка зазначила, що росіяни цілеспрямовано били по житлових кварталах. Руйнувань зазнали приватні будинки та багатоповерхівки, у кожному з районів йдеться щонайменше про десятки пошкоджених об'єктів. Остаточні дані ще уточнюються. За її словами, це вже не перший удар по цьому подвір'ю. Узимку безпілотники вже влучали тут у Різдвяний період, і тепер люди знову пережили атаку.

Ми розуміємо, що Росія продовжує тероризувати приватний сектор, бити безпілотниками і ракетами,

– наголосила Черненко.

Вона додала, що під мішенню опинилися не лише житлові будинки. Ударів зазнали один із міських парків та дитяча залізниця – об'єкти, які є місцями відпочинку. Це свідчить про те, що атака була спрямована не на військову інфраструктуру, а на цивільне середовище.

