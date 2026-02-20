Росія завдала ракетного удару по Харкову
- Росія завдала ракетного удару по Слобідському району Харкова
- Це сталося вночі 20 лютого, повітряну тривогу оголошено з 03:54.
Ворог атакував Харків із повітря вночі 20 лютого. Пролунали вибухи.
Міський голова Ігор Терехов повідомив про ракетний удар. Ось що відомо на цей момент.
Що відомо про обстріл Харкова вночі 20 лютого?
Уночі 20 лютого російська армія продовжувала свої повітряні атаки, у небі фіксували ударні безпілотники, була й балістична загроза. Повітряну тривогу у Харкові оголосили о 03:54.
Повітряні сили попередили про швидкісну ціль на Харків о 05:09. Майже одразу місцеві у соціальних мережах почали писати про вибух.
Міська влада за кілька хвилин надала попередню інформацію
Зафіксовано ворожий ракетний удар по Слобідському району. Наслідки уточнюємо,
– написав міський голова Харкова Ігор Терехов.
Якою була ворожа атака під час попередньої доби?
- Упродовж ночі 19 лютого росіяни атакували, застосувавши 37 БпЛА різних типів, близько 20 із них були "Шахедами".
- Вдалося збити 29 дронів, влучання ударних БпЛА фіксували на чотирьох об'єктах.