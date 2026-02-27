Цілеспрямований удар: у Харкові попрощались із поліцейськими, які загинули, рятуючи цивільних
- У Харкові попрощалися з поліцейськими Юлією Келебердою та Євгеном Калганом, які загинули під час евакуації цивільних.
- Росіяни прицільно вдарили по маркованій машині правоохоронців, внаслідок чого загинули двоє поліцейських, ще один правоохоронець і двоє цивільних отримали поранення.
У Харкові попрощалися з поліцейськими спецпідрозділу "Білі Янголи" – 23-річною Юлією Келебердою і 39-річним Євгеном Калганом, яких росіяни цілеспрямовано вбили "Ланцетом" 20 лютого під час евакуації цивільних у Великобурлуцькій громаді.
Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що поліцейські встигли врятувати 2 цивільних до того, як ворог прицільно вдарив по маркованій машині правоохоронців.
Чому росіяни навмисно вбили правоохоронців на Харківщині?
У кожного з них залишилася родина: у Юлії – батьки, у Євгена – дружина, син, донька і батьки.
На прощання з Юлією і Євгеном прийшло багато людей, колеги з інших організацій теж приїхали віддати їм останню шану. Також були присутні люди, яких колись евакуювали саме Юлія і Євген – хоча прощання проходили в різні дні.
До їхніх могил іще довго буде йти нескінченна черга вдячних людей, які лишилися живими завдяки їхнім діям.
Багато друзів, колег і журналістів їздили разом з Юлією і Євгеном на евакуаційні місії – і кожного разу вони дбали про інших.
З ними було спокійно і безпечно – і тим боліснішою є ця трагедія, це вбивство. Пам'ять про цих людей буде вічною – для багатьох вони досі як живі,
– сказала Анна Черненко.
Що ще відомо про обстріли Харківської області?
Російські військові здійснили атаку безпілотником по селу Верхня Роганка на Харківщині, унаслідок чого постраждали п’ятеро людей, серед них двоє дітей.
Через обстріл спалахнув житловий будинок. На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом атаки відкрито кримінальне провадження.
Увечері 26 лютого російські дрони завдали удару по приватному сектору селища Підсереднє Куп’янського району на Харківщині. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще одна особа зазнала поранень.