Цілеспрямований удар: у Харкові попрощались із поліцейськими, які загинули, рятуючи цивільних
27 лютого, 22:09
Цілеспрямований удар: у Харкові попрощались із поліцейськими, які загинули, рятуючи цивільних

Анна Черненко, Лілія Халаман
Основні тези
  • У Харкові попрощалися з поліцейськими Юлією Келебердою та Євгеном Калганом, які загинули під час евакуації цивільних.
  • Росіяни прицільно вдарили по маркованій машині правоохоронців, внаслідок чого загинули двоє поліцейських, ще один правоохоронець і двоє цивільних отримали поранення.

У Харкові попрощалися з поліцейськими спецпідрозділу "Білі Янголи" – 23-річною Юлією Келебердою і 39-річним Євгеном Калганом, яких росіяни цілеспрямовано вбили "Ланцетом" 20 лютого під час евакуації цивільних у Великобурлуцькій громаді.

Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що поліцейські встигли врятувати 2 цивільних до того, як ворог прицільно вдарив по маркованій машині правоохоронців.

Чому росіяни навмисно вбили правоохоронців на Харківщині?

У кожного з них залишилася родина: у Юлії – батьки, у Євгена – дружина, син, донька і батьки.

На прощання з Юлією і Євгеном прийшло багато людей, колеги з інших організацій теж приїхали віддати їм останню шану. Також були присутні люди, яких колись евакуювали саме Юлія і Євген – хоча прощання проходили в різні дні.

До їхніх могил іще довго буде йти нескінченна черга вдячних людей, які лишилися живими завдяки їхнім діям.

Багато друзів, колег і журналістів їздили разом з Юлією і Євгеном на евакуаційні місії – і кожного разу вони дбали про інших.

З ними було спокійно і безпечно – і тим боліснішою є ця трагедія, це вбивство. Пам'ять про цих людей буде вічною – для багатьох вони досі як живі, 
– сказала Анна Черненко.

Що ще відомо про обстріли Харківської області?

  • Російські військові здійснили атаку безпілотником по селу Верхня Роганка на Харківщині, унаслідок чого постраждали п’ятеро людей, серед них двоє дітей.

  • Через обстріл спалахнув житловий будинок. На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. За фактом атаки відкрито кримінальне провадження.

  • Увечері 26 лютого російські дрони завдали удару по приватному сектору селища Підсереднє Куп’янського району на Харківщині. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще одна особа зазнала поранень