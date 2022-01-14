16-летнего мажора из Харькова обещают держать под стражей: что известно о коллизии с судьями
Источник:Kharkiv Today
Водитель Infiniti, совершивший смертельное ДТП, может выйти из-под стражи. Истекает срок пребывания в СИЗО 16-летнего Николая из Харькова.
Пока нет судьи, который бы взялся за это дело. Продлить срок меры пресечения и огласить приговор может только судья с конкретной специализацией.
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Обещание прокуратуры
Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что в Червонозаводском райсуде достаточно судей, которые бы могли рассмотреть дело. Прокуратура держит ситуацию на контроле.
Могу заверить, что обвиняемый не выйдет из-под стражи из-за нарушения сроков избрания меры пресечения,
– отметил Чубенко.
Журналисты проверили информацию на портале "Судебная власть Украины". 12 января там обнародовали отчет о том, что распределить дело о смертельном ДТП в Харькове с автомобилем Infiniti между судьями невозможно.
Ответ суда журналистам / Фото Суспільного
Объяснили это тем, что судья Татьяна Янцовская заявила о самоотводе. А Инна Шелест находится в долговременном отпуске.
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Коллизия с судьями
Ранее на эту коллизию обратили внимание в юридической компании "Миллер". Там отметили недостаточное количество судей в Червонозаводском райсуде Харькова.
Юристы отметили, что согласно закону, в таком случае дело должны передать в другой суд. Будущий судья должен иметь соответствующую специализацию.
Харьковского 16-летнего водителя могут отпустить / Фото полиции Харькова
Есть риск, что процедура передачи дела в другой суд затянется. Следовательно, 16-летнего обвиняемого могут отпустить из СИЗО из-за окончания срока содержания под стражей.
Если его отпустят, виновник смертельного ДТП может сбежать из страны. Возможна даже попытка воздействия на свидетелей и потерпевших.
Смертельное ДТП с Infiniti в Харькове: главное
- 16-летний водитель Infiniti 26 октября на большой скорости врезался в Chevrolet в Харькове.
- Подросток превысил скорость, проехал на красный свет и управлял авто без прав.
- Юноша пытался скрыть свое участие в ДТП и вел себя вызывающе.
- Через 2 дня после аварии суд взял парня под стражу. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Завершили расследовать дело 24 декабря и накануне Нового года передали в суд.
- По словам правоохранителей, Николай признал свою вину. Следствие уверено, что его удастся привлечь к ответственности.