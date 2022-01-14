16-летнего мажора из Харькова обещают держать под стражей: что известно о коллизии с судьями

Водитель Infiniti, совершивший смертельное ДТП, может выйти из-под стражи. Истекает срок пребывания в СИЗО 16-летнего Николая из Харькова.

Пока нет судьи, который бы взялся за это дело. Продлить срок меры пресечения и огласить приговор может только судья с конкретной специализацией.

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Обещание прокуратуры

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что в Червонозаводском райсуде достаточно судей, которые бы могли рассмотреть дело. Прокуратура держит ситуацию на контроле.

Могу заверить, что обвиняемый не выйдет из-под стражи из-за нарушения сроков избрания меры пресечения,

– отметил Чубенко.

Журналисты проверили информацию на портале "Судебная власть Украины". 12 января там обнародовали отчет о том, что распределить дело о смертельном ДТП в Харькове с автомобилем Infiniti между судьями невозможно.



Ответ суда журналистам / Фото Суспільного

Объяснили это тем, что судья Татьяна Янцовская заявила о самоотводе. А Инна Шелест находится в долговременном отпуске.

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Коллизия с судьями

Ранее на эту коллизию обратили внимание в юридической компании "Миллер". Там отметили недостаточное количество судей в Червонозаводском райсуде Харькова.

Юристы отметили, что согласно закону, в таком случае дело должны передать в другой суд. Будущий судья должен иметь соответствующую специализацию.



Харьковского 16-летнего водителя могут отпустить / Фото полиции Харькова

Есть риск, что процедура передачи дела в другой суд затянется. Следовательно, 16-летнего обвиняемого могут отпустить из СИЗО из-за окончания срока содержания под стражей.

Если его отпустят, виновник смертельного ДТП может сбежать из страны. Возможна даже попытка воздействия на свидетелей и потерпевших.

Смертельное ДТП с Infiniti в Харькове: главное

16-летний водитель Infiniti 26 октября на большой скорости врезался в Chevrolet в Харькове.

Подросток превысил скорость, проехал на красный свет и управлял авто без прав.

Юноша пытался скрыть свое участие в ДТП и вел себя вызывающе.

Через 2 дня после аварии суд взял парня под стражу. Ему грозит до 8 лет заключения.

Завершили расследовать дело 24 декабря и накануне Нового года передали в суд.

По словам правоохранителей, Николай признал свою вину. Следствие уверено, что его удастся привлечь к ответственности.

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