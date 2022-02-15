Особое внимание будет уделено приграничным районам. Тренировки пройдут в условиях максимально приближенных к реальным, а также с использованием специальной техники и вооружения.

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На отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей,

– отметили правоохранители.

Служба безопасности Украины просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

Что известно об учениях

Целью учений координационной группы Антитеррористического центра при СБУ является:

усовершенствование межведомственного взаимодействия силовых структур и органов власти;

усиление защищенности объектов критической инфраструктуры;

обнаружение и задержание условных диверсионных групп.

Все эти действия будут проводиться в рамках действующего законодательства и соблюдения прав и свобод человека.

Обратите внимание! В Службе безопасности призвали граждан Украины быть бдительными.



Если в ваше поле зрения попали лица, проявляющие необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты, просим безотлагательно сообщать в Управление СБУ за по телефону (057) 700-16-61, по электронной почте usbu_khr@ssu.gov.ua или другим удобным способом.

Текст публикации Управления СБУ в Харьковской области:

СБУ проведет контрдиверсионные учения на Харьковщине

С 15 февраля координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Харьковской области начинает многоэтапные контрдиверсионные учения в Харьковской области. Тренировки будут проходить до начала марта по всей территории Харьковской области с сосредоточением особого внимания на приграничных районах.

Целью учений является усовершенствование межведомственного взаимодействия силовых структур и органов власти, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание условных диверсионных групп.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность.

Обучение пройдет в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения. Поэтому на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, проверка удостоверяющих личность документов, осмотр автомобилей.

Все действия будут проходить в рамках действующего законодательства и с соблюдением прав и свобод человека.

СБУ призывает граждан быть бдительными.

Если в ваше поле зрения попали лица, проявляющие необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты, просим безотлагательно сообщать в Управление СБУ в Харьковской области по телефону (057) 700-16-61, по электронной почте usbu_khr@ssu.gov.ua или другим удобным способом.