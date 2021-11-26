Фура раздавила такси с людьми: коллеги рассказали о погибшем в Харькове водителе
Источник:Newsroom
В Харькове 25 ноября произошло жуткое ДТП – фура после столкновения с Chevrolet Nubira перевернулась на Renault Logan. В результате аварии погибли три человека – водитель такси, женщина и ее маленькая внучка. Коллеги рассказали, что на погибшего никогда не было никаких жалоб.
Водитель грузовика пытался проскочить на "красный" свет. Экспертиза установила, что на момент аварии он был пьян.
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В службе такси рассказали о погибшем коллеге
В Харькове в жуткой ДТП 25 ноября трагически погибли 49-летний водитель такси, его пассажирка и ее 3-летняя внучка. Авто, в котором они ехали, раздавил грузовик, который перевернулся на бок после столкновения с легковушкой.
Основатель службы такси "30 – 40" Руслан Сайфулин рассказал, что погибший проработал в службе 2 года. В течение этого времени на него не поступало никаких жалоб.
Водитель имел хорошую репутацию. В ДТП никогда участия не принимал. Ребенок находился в детском кресле. Этот заказ осуществлялся в пределах Харькова,
– рассказал Сайфулин.
По его словам, администратор уже связался с семьями погибших. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь в захоронении родных.
"Мы оплатим все расходы, связанные с захоронением. В будущем наши юристы помогут им получить необходимую страховую помощь", – подытожил основатель службы такси.
Смотрите фото с места аварии / Фото Нацполиции
Коротко о жутком ДТП в Харькове:
- Правоохранителям в 18: 35 25 ноября поступило сообщение об ужасном ДТП, которое произошло на Окружной дороге Харькова. Там столкнулись грузовик и легковушка.
- После этого фура перевернулась и раздавила стоявшего рядом Renault Logan.
- В результате аварии погибли три человека – 49-летние водитель и пассажирка Renault, а также ее 3-летняя внучка.
- Жертв могло быть гораздо больше, ведь грузовик едва не влетел в пассажирский автобус.
- Также пострадали 5 человек. В частности, водитель MAN, водитель Chevrolet и его пассажирка. Все они попали в больницу.
- Всего в ДТП приняли участие 5 автомобилей. В сети появилось видео с места жуткой аварии.
- Водителя грузовика задержали. По предварительной информации, он пытался проехать на "красный" сигнал светофора.
- Впоследствии проверка установила, что виновник ДТП был за рулем пьяным.
- Мужчине грозит от 5 до 10 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.