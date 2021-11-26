Фура раздавила такси с людьми: коллеги рассказали о погибшем в Харькове водителе

В Харькове 25 ноября произошло жуткое ДТП – фура после столкновения с Chevrolet Nubira перевернулась на Renault Logan. В результате аварии погибли три человека – водитель такси, женщина и ее маленькая внучка. Коллеги рассказали, что на погибшего никогда не было никаких жалоб.

Водитель грузовика пытался проскочить на "красный" свет. Экспертиза установила, что на момент аварии он был пьян.

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В службе такси рассказали о погибшем коллеге

В Харькове в жуткой ДТП 25 ноября трагически погибли 49-летний водитель такси, его пассажирка и ее 3-летняя внучка. Авто, в котором они ехали, раздавил грузовик, который перевернулся на бок после столкновения с легковушкой.

Основатель службы такси "30 – 40" Руслан Сайфулин рассказал, что погибший проработал в службе 2 года. В течение этого времени на него не поступало никаких жалоб.

Водитель имел хорошую репутацию. В ДТП никогда участия не принимал. Ребенок находился в детском кресле. Этот заказ осуществлялся в пределах Харькова,

– рассказал Сайфулин.

По его словам, администратор уже связался с семьями погибших. Сейчас им оказывают всю необходимую помощь в захоронении родных.

"Мы оплатим все расходы, связанные с захоронением. В будущем наши юристы помогут им получить необходимую страховую помощь", – подытожил основатель службы такси.

Смотрите фото с места аварии / Фото Нацполиции

Коротко о жутком ДТП в Харькове: