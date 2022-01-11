Гонял по улицам и нарушал правила: мать посадила за руль Lexus несовершеннолетнего сына
Источник:Нацполиция
Патрульные Харькова 11 января остановили авто, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Водитель оказался несовершеннолетним, а сбоку возле него сидела его мама.
Инцидент с 14-летним парнем произошел на улице Леся Сердюка. Он был за рулем автомобиля Lexus, когда его остановили полицейские, чтобы проверить документы, заметив нарушение.
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Какое наказание ждет парня
На пассажирском сиденье сидела мать юноши, которая и дала ему порулить.
На женщину патрульные составили административное постановление по статье за передачу управления транспортом лицу, не имеющему права вождения. Штраф за это нарушение составляет 3 400 гривен.
На парня патрульные составили административные протоколы и передали материалы в суд.
ДТП с подростками в Украине
- В Харькове в конце октября 2021 года 16-летний подросток на Infiniti вызвал смертельное ДТП. Выяснилось, что парень тогда мчался со скоростью в 180 километров в час.
- В городе Червоноград, что на Львовщине, 29 декабря 2021 года произошло жесткое ДТП. Там подросток за рулем BMW врезался в маршрутку. В результате инцидента было 2 пострадавших.
- Также 12 декабря 2021 года около 14:30 на проспекте Соборности в Луцке случилось резонансное ДТП. Известно, что 16-летний водитель Renault Megane убегал от патрульных. В салоне его машины было еще 2 подростков. Все они – студенты первого курса местного колледжа.
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