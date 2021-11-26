Грузовик пересекал перекресток на красный: появилось видео страшного ДТП на окружной в Харькове

В Харькове вечером 25 ноября произошло жуткое смертельное ДТП – на окружной дороге столкнулись грузовик и легковушка. В итоге первый задел еще один грузовик, упал на бок и раздавил машину такси, ехавшую рядом.

Судя по камерам видеонаблюдения, грузовик проехал на красный сигнал светофора. Эти и другие подробности рассказал пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

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Столкновение произошло на перекрестке

Как предварительно установили в прокуратуре, на перекрестке столкнулись грузовик MAN и легковушка Chevrolet Nubira. После этого часть прицепа грузовика улетела в другой грузовой автомобиль.

Кроме того, MAN опрокинулся на левую сторону и упал на авто такси. В этот момент в середине легковушки находились 3 человека.

Также известно, что MAN перевозил отходы подсолнечника. Навстречу ему ехал водитель легковушки Suzuki. Последний врезался уже в опрокинутые отходы подсолнечника на дороге.

Последствия страшного ДТП на окружной в Харькове / Фото Нацполиции Харьковской области и Харьковской областной прокуратуры

В ДТП приняли участие 5 авто

В Нацполиции Харьковской области уточнили, что это произошло в районе перекрестка кольцевой дороги и Салтовского шоссе.

Chevrolet двигалось со стороны Волчанска в направлении Харькова. Легковушка пересекала перекресток на зеленый сигнал светофора. Что касается грузовика, то он двигался со стороны села Затишье в направлении автодороги Харьков – Липцы.

После столкновения MAN опрокинулся и упал на встречную полосу. Тогда там находился автомобиль такси Renault Logan. Кроме того, прицеп грузовика задел Suzuki СХ-4, который в это время также находился на встречной полосе.

Момент смертельного ДТП с грузовиком и такси на кольцевой дороге Харькова: смотрите видео

Погибли бабушка и ее 3-летняя внучка

По данным следствия, водителем такси был 49-летний мужчина. Его пассажирки – девочка 3 лет и ее 49-летняя бабушка.

Все они погибли на месте – их тела сумели достать только, когда грузовик MAN поставили на колеса. По заключению медиков, женщина с ребёнком задохнулись, сообщает Telegram-канал "Труха".

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В ДТП пострадали еще 5 человек. Всех доставили в больницы. По словам Чубенко, состояние пострадавших – стабильное.

По данным полиции, говорится о водителе грузовика MAN, а также о водителях Chevrolet и Suzuki. Также пострадал пассажир одной из легковушек.

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Водителя MAN задержали

Мужчине – 41 год. Он получил телесные повреждения, однако его жизни ничего не угрожает. После того как его осмотрят врачи, мужчина будет проходить проверку на наркотики и алкоголь.

26 ноября водителю MAN должны сообщить о подозрении. Далее прокуроры будут направлять ходатайство об избрании меры пресечения в суд. Прокуратуру будет просить для водителя содержания под стражей.

Следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек. Она предусматривает заключение на срок от 5 до 10 лет. Также водителя могут лишить прав сроком до 3 лет.

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Харьковская область – в тройке регионов с наибольшим числом смертельных ДТП

После ряда громких аварий в Харькове было проведено выездное заседание парламентского Комитета по правоохранительной деятельности. В нем участвовала, в частности, генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, за 10 месяцев 2021 года на украинских дорогах произошли 1 844 смертельных ДТП. Больше всего таких аварий было в Днепропетровской и Львовской областях. Тройку лидеров замыкает Харьковщина.