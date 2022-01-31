Кость собрали по кусочкам: 3-летний мальчик пережил сложную операцию после ДТП на кольцевой

В Харькове врачи прооперировали 3-летнего мальчика. Ребенок выжил в смертельной аварии с такси на кольцевой дороге.

О состоянии малыша рассказала заместитель городского главы Харькова Светлана Горбунова-Рубан 31 января. По ее словам, врачи провели успешную операцию, хотя она была очень сложной.

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Мальчик перенес операцию

Известно, что 3-летний малыш имел нейрохирургические проблемы. Несмотря на это, сейчас его состояние стабильное и операция прошла удачно.

Детские травматологи буквально по кусочкам собрали бедренную кость,

– заявила Светлана Горбунова-Рубан.

Чиновник подчеркнула, что благодаря операции мальчик уже не находится на скелетном вытяжении. Сейчас он снова может двигаться, переворачиваться и лечиться в более комфортных условиях.

У ребенка улучшилось общее состояние, снова заработал желудок. Ребенок также нормально ест и даже смотрит мультики.

ДТП на кольцевой Харькова

На кольцевой дороге Харькова произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие 11 января. Тогда автомобиль KIA столкнулся с такси Toyota, оба водителя и пассажирка погибли на месте.

Известно, что таксист перевозил жену и двух 3-летних детей. В смертельной аварии выжили только дети, которые с многочисленными травмами попали в больницу.



Двоих детей с травмами доставили в больницу / Фото полиции Харькова

В поддержку детей собрали 300 тысяч гривен. Девочку направили в травматологию Харьковской городской клинической больницы № 17, где она находится на скелетном вытяжении. Мальчик в тяжелом состоянии попал в реанимацию больницы скорой помощи.

По предварительной информации, виновником ДТП является водитель KIA, который на скорости двигался по встречной полосе. Ранее его несколько раз ловили на нарушениях правил и на перевозке наркотиков.

Текст публикации в фейсбуке:

"Трехлетнему мальчику, который пострадал в ДТП на Окружной дороге, сделали операцию на бедре. Об этом сегодня, 31 января, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщила заместитель городского главы Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, операция прошла достаточно успешно, несмотря на проблемы ребенка нейрохирургического характера. Состояние мальчика стабильное.

"Мальчика еще раз прооперировали, то была серьезная операция. Детские травматологи буквально по кусочкам собрали бедренную кость. Это дало возможность снять ребенка с вытяжения, он стал мобильным, его можно переворачивать, создавать для него более удобные условия. Мальчик стал активнее, у него возобновилась деятельность желудочно-кишечного тракта, он ест, разговаривает, смотрит мультики", – сообщила вице-мэр.

По ее словам, девочка лечится в городской больнице № 17, ее состояние стабильное.

Напомним, что 12 января в ДТП на Окружной дороге пострадали трехлетние мальчик и девочка, родители которых погибли. Мальчику оказывают помощь в реанимационном отделении Городской больницы скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А. И. Мещанинова, его сестре – в детской травматологии Городской клинической больницы № 17".