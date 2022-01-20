Оставили в СИЗО водителя грузовика, раздавившего такси с людьми под Харьковом

Продлили меру пресечения водителю грузовика, раздавившего такси с людьми под Харьковом. Его снова оставили в СИЗО.

Речь идет о подозреваемом в совершении жуткого ДТП, случившемся на окружной дороге Харькова 25 ноября. Водитель обвиняется в нарушении правил безопасности в состоянии наркотического опьянения.

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Адвокат подозреваемого дал комментарий

Решение о продлении меры пресечения было принято 20 января. Мужчина и дальше будет находиться под стражей без права внесения залога. Это будет актуально до 26 февраля. Если расследование не завершится, то снова состоится заседание о продлении меры пресечения.

Позиция неизменна: признаем вину, против удовлетворения ходатайства прокурора об избрании меры пресечения мы не выступали,

– сказал адвокат подозреваемого Андрей Стеценко.

Он также добавил, что они с подзащитным ждут завершения следствия и передачи дела в суд. Насчет признания вины или других показаний водителя он ничего не говорил.

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