Оставили в СИЗО водителя грузовика, раздавившего такси с людьми под Харьковом
Источник:Суспильне
Продлили меру пресечения водителю грузовика, раздавившего такси с людьми под Харьковом. Его снова оставили в СИЗО.
Речь идет о подозреваемом в совершении жуткого ДТП, случившемся на окружной дороге Харькова 25 ноября. Водитель обвиняется в нарушении правил безопасности в состоянии наркотического опьянения.
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Адвокат подозреваемого дал комментарий
Решение о продлении меры пресечения было принято 20 января. Мужчина и дальше будет находиться под стражей без права внесения залога. Это будет актуально до 26 февраля. Если расследование не завершится, то снова состоится заседание о продлении меры пресечения.
Позиция неизменна: признаем вину, против удовлетворения ходатайства прокурора об избрании меры пресечения мы не выступали,
– сказал адвокат подозреваемого Андрей Стеценко.
Он также добавил, что они с подзащитным ждут завершения следствия и передачи дела в суд. Насчет признания вины или других показаний водителя он ничего не говорил.
Главное об этом жутком ДТП
- После опрокидывания одна из фур раздавила такси Renault Logan. В нем были 3 человека – водитель и пассажирка с 3-летней внучкой. Все они сразу погибли.
- Впоследствии в сети появилось видео с места жуткой аварии. Там заметно, что в ДТП попали сразу пять автомобилей. В результате госпитализировали еще 5 пострадавших.
- Водителем грузовика оказался житель Запорожья. Сначала сообщили, что он был пьян, но экспертиза обнаружила в крови марихуану и опиаты. Он признался, что за день до этого употреблял запретные вещества.
- Мужчине грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. Также возможно лишение водительского удостоверения на 3 года.