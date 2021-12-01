Под Харьковом на пешеходном переходе сбили 2 человек: есть жертва
Источник:Kharkiv Today
Под Харьковом возле села Водяное вечером 1 декабря произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, легковушка наехала на двух женщин прямо на пешеходном переходе.
Детали смертельного ДТП
40-летняя женщина скончалась еще до приезда медиков. Об этом рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта.
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В аварии также пострадала 21-летняя женщина. В настоящее время она находится в больнице неотложной помощи №4 с тяжелыми повреждениями:
- травма головы,
- переломы костей таза,
- перелом бедра.
Женщины только вышли из маршрутки и переходили дорогу по неосвещенному пешеходному переходу. Пока неизвестно, как именно произошло ДТП и в каком состоянии водитель.
В Харькове произошло очередное смертельное ДТП
Смотрите видео с места смертельного ДТП в Харькове:
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