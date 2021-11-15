Пограничником, который слепил лазером польских силовиков, может оказаться украинец

В сети опубликовали данные белорусского пограничника, который мог слепить лазером польских пограничников. Им оказался уроженец Харьковской области.

В сети опубликовали данные мужчины. Украинец по происхождению якобы является военнослужащим Гродненской пограничной группы. Также согласно опубликованным данным он является активным участником спецоперации с мигрантами, которых свозят под границу Польши и Литвы.

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Родился в Харьковской области

Мужчину зовут Валерий Васильев. В сети указали, что местом рождения мужчины является село Куриловка в Харьковской области. Однако мужчина является белорусским военным.



Валерий Васильев / Фото телеграм-канала "Каратели Беларуси"

Сейчас Васильев проживает в Гродно, где и проходит военную службу. Гражданство украинца не уточнили. Однако хакеры получили мобильные номера военнослужащего и даже данные о его автомобиле.

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