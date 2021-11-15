Пограничником, который слепил лазером польских силовиков, может оказаться украинец
Источник:"Хартія 97%"
В сети опубликовали данные белорусского пограничника, который мог слепить лазером польских пограничников. Им оказался уроженец Харьковской области.
В сети опубликовали данные мужчины. Украинец по происхождению якобы является военнослужащим Гродненской пограничной группы. Также согласно опубликованным данным он является активным участником спецоперации с мигрантами, которых свозят под границу Польши и Литвы.
Что было раньше Белорусские силовики гонят мигрантов на ограждение и слепят поляков лазерами
Родился в Харьковской области
Мужчину зовут Валерий Васильев. В сети указали, что местом рождения мужчины является село Куриловка в Харьковской области. Однако мужчина является белорусским военным.
Валерий Васильев / Фото телеграм-канала "Каратели Беларуси"
Сейчас Васильев проживает в Гродно, где и проходит военную службу. Гражданство украинца не уточнили. Однако хакеры получили мобильные номера военнослужащего и даже данные о его автомобиле.
Миграционный кризис в Беларуси: последние новости
- 13 ноября на польской границе погиб военнослужащий. Причиной смерти называют огнестрельное ранение, однако в Польше заявили, что "посторонние люди к этому не причастны".
- В ночь на 14 ноября более 200 мигрантов пытались прорваться через границу с Польшей, однако смогли это сделать лишь около 50, из которых 22 задержали.
- В тот же день польские пограничники заявили о намерении мигрантов в ближайшее время масштабно атаковать границу, поскольку белорусские силовики привезли им оборудование и газ, а в лагере стало меньше палаток.
- В то же время 14 ноября в Луцке состоялось межведомственное совещание под руководством секретаря СНБО Алексея Данилова, на котором обсудили с председателями ОГА приграничных областей оборону границы с Беларусью и возможные сценарии развертывания событий.