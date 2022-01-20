На скелетном вытягивании: новые подробности о состоянии детей после ДТП на кольцевой Харькова
Источник:Харьковский городской совет
Медики озвучили новую информацию о состоянии 3-летних детей из Харькова. Малыши потеряли родителей и пострадали в аварии.
Близнецов лечат в разных медучреждениях Харькова. Мальчика – в реанимационном отделении больницы скорой помощи, а девочку – в травматологии Городской клинической больницы №17.
К теме Смертельное ДТП с такси на кольцевой Харькова: 3-летний малыш начал дышать самостоятельно
Девочка – на скелетном вытягивании
По словам главного медика Харьковской больницы №17 Дмитрия Черепова, у девочки диагностировали травму скелета и перелом обеих бедер. 3-летняя пациентка не может самостоятельно сесть.
Девочка прикована к кровати и проходит лечение методом скелетного вытягивания. Ее состояние стабильное, однако в таком состоянии она пробудет около 2 месяцев.
С ребенком и его родственниками проводят консультации психологи. Пострадавшим также оказывают юридическую помощь.
Медики мониторят ситуацию
За состоянием 3-летних двойняшек, пострадавших в аварии на окружной Харькова, наблюдают врачи городских медучреждений и приглашенные специалисты.
Сейчас девочка общается, у нее есть любимые мультфильмы, игрушки, с ней постоянно находятся родственники,
– рассказал Дмитрий Черепов.
Главный врач городской больницы №17 подчеркнул, что у девочки серьезная травма, но есть большой шанс на восстановление. Хуже всего – это напоминание того, что с ней произошло, однако ее обещают периодически консультировать по мере взросления.
Детей будет опекать тетя
Малыши потеряли в жутком ДТП возле Харькова обоих родителей. У них остались две бабушки и дедушка.
Опеку над осиротевшими малышами оформит их тетя / Фото Харьковского горсовета
По словам бабушки Ирины Гордиевской, опеку над детьми оформит ее 32-летняя дочь. Тетя мальчика и девочки работает воспитательницей в дошкольном учебном заведении.
Женщина добавила, что у внучки улучшилось состояние, сейчас она достаточно активна. Мальчик чувствует себя немного хуже, но разговаривает и ест самостоятельно.
ДТП с такси на кольцевой Харькова: коротко
- На окружной дороге Харькова 11 января автомобиль KIA выехал на встречную полосу движения и врезался в такси.
- Во время лобового столкновения погибли оба водителя и жена таксиста.
- В салоне такси также находились 3-летние двойняшки, получившие многочисленные травмы.
- На лечение детей неравнодушные люди собрали 300 тысяч гривен.
- Позже оказалось, что водитель KIA неоднократно нарушал правила дорожного движения, ездил без прав и перевозил наркотики.