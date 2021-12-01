Смертельное ДТП с фурой под Харьковом: жена погибшего трогательно вспомнила мужа

На объездной дороге Харькова 25 ноября в ДТП фура перевернулась и раздавила такси. Впоследствии жена погибшего таксиста рассказала о своем муже.

В частности, она сказала, что он всегда очень осторожно ездил, поскольку знал – дома его очень ждут. Слова женщины 1 декабря обнародовал адвокат стороны потерпевших Евгений Мельниченко.

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Погибший вместе со своей дочкой / Фото Евгения Мельниченко

Был любящим отцом

Вдова вспоминает мужа, как очень хорошего человека. Также отмечает, что погибший был заботливым мужем и очень любящим отцом.

Мне очень трудно писать. Мой муж очень хороший, папа он самый лучший. Мы очень долго с ним ждали нашу доченьку. Он очень сильно ее любил, баловал. Много планировал дать ей в жизни,

– поделилась женщина.

Адвокат написал, что она попросила обнародовать эти слова. Мол, это важно, чтобы помнили.



Мужчина, погибший в жутком ДТП под Харьковом / Фото Евгения Мельниченко

Что известно об этой аварии

Грузовик MAN пересекал перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся там с легковушкой Chevrolet Nubira.

Тогда фура перевернулась и кузовом прижала к земле такси Renault. Там в этот момент были 3 человека – водитель и женщина с маленькой внучкой. Все они сразу погибли.

Однако жертв могло быть значительно больше, поскольку неподалеку ехал заполненный пассажирский автобус.

Впоследствии экспертиза показала, что водитель грузовика был под действием наркотиков – опиатов.

Однако сам мужчина сказал, что употреблял запрещенные вещества еще за 2 дня до трагедии.

Читайте полный текст сообщения Евгения Мельниченко:

Сколько еще нужно примеров? Очередное горе, которое создал наркоман за рулем! Если садишься за руль, употребив алкоголь или наркотики, думаешь, что избежишь ДТП, то это уже умысел на убийство неопределенного количества людей.

25.11.2021 оборвалась нить жизни еще в одной семье. Алексей Михайлович выехал в последний путь. Забрал бабушку и внучку. Видимо, в маленькой девочке Алисе он видел свою дочь, ради которой очень аккуратно возил людей. Ведь его очень ждали дома жена и его малютка.

Жена Алексея Михайловича попросила передать такие слова о своем муже и отце их дочери, чтобы помнили:

"Мне очень трудно писать. Мой муж очень хороший, папа он самый лучший. Мы очень долго с ним ждали нашу доченьку. Очень сильно ее любил, баловал. Много планировал дать ей в жизни. Как водитель он очень аккуратно ездил и очень профессионально. Леша был заботливым мужем и очень любящим отцом".