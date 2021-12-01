Зокрема, вона сказала, що він завжди дуже обережно їздив, оскільки знав – вдома його дуже чекають. Слова жінки 1 грудня оприлюднив адвокат сторони потерпілих Євгеній Мельниченко.

До теми "Білочка Аліса": адвокат розповів про 3-річну загиблу в ДТП з вантажівкою у Харкові



Загиблий разом зі своєю донечкою / Фото Євгенія Мельниченка

Був люблячим батьком

Вдова згадує чоловіка, як дуже хорошу людину. Також зазначає, що загиблий був дбайливим чоловіком і дуже люблячим батьком.

Мені дуже важко писати. Мій чоловік дуже хороший, тато він найкращий. Ми дуже довго з ним чекали на нашу донечку. Він дуже сильно її любив, балував. Багато планував дати їй у житті,

– поділилася жінка.

Адвокат написав, що вона попросила оприлюднити ці слова. Мовляв, це важливо, щоб пам'ятали.



Чоловік, що загинув у моторошній ДТП під Харковом / Фото Євгенія Мельниченка

Що відомо про цю аварію

Вантажівка MAN перетинала перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнулася там із легковиком Chevrolet Nubira.

Тоді фура перекинулася та кузовом притисла до землі таксі Renault. Там у цей момент були 3 людини – водій і жінка з маленькою онукою. Всі вони одразу загинули.

Проте жертв могло бути значно більше, оскільки неподалік їхав заповнений пасажирський автобус.

Згодом експертиза показала, що водій вантажівки був під дією наркотиків – опіатів.

Проте сам чоловік сказав, що вживав заборонені речовини ще за 2 дні до трагедії.

Читайте повний текст допису Євгенія Мельниченка:

Скільки ще потрібно прикладів? Чергове горе, яке створив наркоман за кермом! Якщо сідаєш за кермо, вживши алкоголь чи наркотики, думаєш, що уникнеш ДТП, то це вже умисел на вбивство невизначеної кількості людей.

25.11.2021 обірвалася нитка життя ще в одній родині. Олексій Михайлович виїхав у останню дорогу. Забрав бабусю та внучку. Мабуть, у маленькій дівчинці Алісі він бачив свою доньку, заради якої дуже акуратно возив людей. Адже на нього дуже чекали вдома дружина та його малятко.

Дружина Олексія Михайловича попросила передати такі слова про свого чоловіка та батька їхньої доньки, щоб пам'ятали:

"Мені дуже важко писати. Мій чоловік дуже хороший, тато він найкращий. Ми дуже довго з ним чекали нашу донечку. Дуже сильно її любив, балував. Багато планував дати їй у житті. Як водій він дуже акуратно їздив і дуже професійно. Льоша був дбайливим чоловіком і дуже люблячим батьком".