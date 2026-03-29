В Харькове прогремел взрыв: враг ударил "Молнией" по городу
Около 18.43 для Харькова объявили воздушную тревогу. Вскоре стало известно об ударе дроном по городу.
Что известно об ударе по Харькову?
В 18:59 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о прилете БПЛА "Молния" в Слободском районе.
"Последствия уточняются", – написал мэр.
Между тем, в 19:06 Воздушные силы предупредили о движении БПЛА на Харьков с севера.
Заметим, что Харьков и область почти всю неделю находились под постоянными российскими обстрелами, преимущественно FPV-дронами и другими беспилотниками.
Это привело к погибшим и десяткам раненых.
Враг также начал чаще атаковать дороги и гражданские автомобили, иногда намеренно ожидая людей в местах движения транспорта и во время эвакуации. Были случаи ударов по эвакуационным маршрутам и даже по поезду.
За неделю погибли по меньшей мере три человека, еще более 50 получили ранения.
В нескольких районах фиксируют все больше атак FPV-дронами. Местные жители предупреждают, что опасность растет, поэтому тем, кто остается у фронта, нужно менять образ жизни, осторожнее перемещаться и избегать опасных зон.
Каковы последствия последних дроновых ударов по Украине?
- Вечером 28 марта российские дроны атаковали Николаевскую область. В результате обстрела пострадали две женщины и восемь детей в возрасте от 10 до 16 лет. В больнице умерла 13-летняя девочка.
- Электропоезд Киев – Славутич останавливали в Черниговской области из-за угрозы ударов. Около 100 пассажиров взорвали в поле. Воздушная тревога в Черниговской области продолжалась более 11 часов.
- В Одесской области враг бил по гражданской и энергетической инфраструктуре. Один из дронов попал в частный жилой дом, там частично разрушен фасад.