В Харькове прогремел взрыв: враг ударил "Молнией" по городу

Россияне атаковали Харьков. В городе произошел прилет.

Около 18.43 для Харькова объявили воздушную тревогу. Вскоре стало известно об ударе дроном по городу.

Что известно об ударе по Харькову?

В 18:59 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о прилете БПЛА "Молния" в Слободском районе.

"Последствия уточняются", – написал мэр.

Между тем, в 19:06 Воздушные силы предупредили о движении БПЛА на Харьков с севера.

Заметим, что Харьков и область почти всю неделю находились под постоянными российскими обстрелами, преимущественно FPV-дронами и другими беспилотниками.

Это привело к погибшим и десяткам раненых.

Враг также начал чаще атаковать дороги и гражданские автомобили, иногда намеренно ожидая людей в местах движения транспорта и во время эвакуации. Были случаи ударов по эвакуационным маршрутам и даже по поезду.

За неделю погибли по меньшей мере три человека, еще более 50 получили ранения.

В нескольких районах фиксируют все больше атак FPV-дронами. Местные жители предупреждают, что опасность растет, поэтому тем, кто остается у фронта, нужно менять образ жизни, осторожнее перемещаться и избегать опасных зон.

