Об этом пишет "Украинская правда".

Что известно об остановке электрички в Черниговской области?

Корреспондент УП рассказала, что поезд остановили недалеко от Нежина во время воздушной тревоги в связи с объявлением повышенной опасности. Всех пассажиров высадили в поле, где остановили поезд.

Всего из электрички высадили около 100 человек. Примечательно, что тревога в Черниговской области продолжалась более 11 часов.



В Черниговской области из электрички эвакуировали пассажиров из-за угрозы дронов / Фото УП

Отбой тревоги дали в 12:31. Вероятно, после этого электричка отправилась дальше по своему маршруту.

