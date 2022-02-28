Огонь враг вел исключительно по гражданской инфраструктуре и жилым домам. По предварительным данным, пока известно об одной погибшей и около 30 раненых.

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Снаряд сжег автомобиль с людьми

На видео, которое обнародовали в соцсетях, видно дотла сгоревший и уничтоженный автомобиль. Автор видео говорит, что вероятно в машине погибла целая семья.

Из-за сложной ситуации в городе решили увеличить комендантский час. Он 28 февраля продлится с 15:00 до 6:00.

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