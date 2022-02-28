Вогонь ворог вів виключно по цивільній інфраструктурі та житлових будинках. За попередніми даними, поки що відомо про одну загиблу та близько 30 поранених.

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Снаряд спалив автомобіль з людьми

На відео, яке оприлюднили у соцмережах, видно вщент згорілий та знищений автомобіль. Автор відео каже, що, ймовірно, що в автівці загинула ціла сім'я.

Через складну ситуацію в місті вирішили збільшити комендантську годину. Вона 28 лютого триватиме з 15:00 до 6:00.

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