Президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко пояснив 24 Каналу, що єдина надійна гарантія для України – це ЗСУ.

Чи можливі гарантії безпеки для України без членства в НАТО?

Зеленський говорив про необхідність 70 – 80 тисяч військових для розміщення по лінії розмежування, але європейські партнери не змогли акумулювати таку кількість і концепція трансформувалась у моніторинговий контингент чисельністю до 10 тисяч.

Навіть тисяча західних військових з Франції, Німеччини, Британії, Польщі – безумовно важливий політичний фактор. Але коли зруйнована архітектура світової безпеки – не працює ООН, не працює Радбез, не запрацює НАТО – цей фактор, на превеликий жаль, нічого не вартує,

– пояснив Буряченко.

Деякі члени НАТО, зокрема Фінляндія, агресивно виступають проти надання Україні гарантій безпеки на кшталт НАТО без членства, стверджуючи, що це підмиватиме єдність Альянсу.

"Гарантії п'ятої статті без НАТО, про які говорили Джорджа Мелоні та інші партнери, є нежиттєздатними, як і саме НАТО, оскільки коментар про неможливість застосування статуту НАТО юридично нікчемний і некоректний. Незрозуміло, чому напад Росії на війська НАТО в моніторинговій чи миротворчій місії в Україні не матиме правових підстав", – сказав Буряченко.

Чи повинні гарантії безпеки інтегруватися у законодавство США?

Найбільша гарантія безпеки для України – це ЗСУ, модернізація військового потенціалу, ефективна боротьба СБУ та ДБР з колаборантами й зрадниками, а також спільний військово-промисловий комплекс і контракти на виробництво зброї з партнерами.

Натомість конфігурації щодо Коаліції охочих, військ НАТО без НАТО чи моніторингових місій без участі США є ненадійними.

Замість покладатися на застарілі конструкції типу статуту НАТО, потрібно будувати сильні конфігурації на основі політичної зацікавленості. США мають інтегрувати гарантії безпеки у власне законодавство через парламент і виконувати зобов'язання через політичну мотивацію та підтримку американців.

Моніторингова чи миротворча місія має формуватися американцями під американським дахом із залученням європейських військ.

Це не повинна бути ширма, коли вони стануть за 5 кілометрів від кордону біля Львова чи Закарпаття і потім втікатимуть. Тому наша делегація, президент, народні депутати як частина спільної дипломатії правильно говорять про це перед партнерами. Це ж не просто прохання про допомогу, а забезпечення спільних контурів безпеки,

– підкреслив Буряченко.

Що відомо про позицію Кремля щодо гарантії безпеки для України?