Выбрали опекуна двойняшкам, которые осиротели в жуткой ДТП с такси на окружной Харькова

Возле Харькова 12 января произошло ДТП с такси, в котором пострадали и осиротели 3-летние двойняшки. Примерно через месяц им назначили нового опекуна.

Об этом стало известно 9 февраля из доклада заместительницы городского главы Светланы Горбуновой-Рубан. Также она в этот день рассказала, в каком состоянии малышей.

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До сих пор имеют большую семью

Суспільне пишет со ссылкой на слова чиновницы, что теперь детьми будет заниматься тетя – сестра погибшей матери. Она сама изъявила такое желание и подала все необходимые документы.

Тетя детей работает воспитательницей в дошкольном учреждении, имеет собственного 10-летнего сына. Мы обследовали все условия проживания,

– сказала Горбунова-Рубан.

Также она добавила, что у детей до сих пор есть большая семья. В частности, есть бабушка и дедушка, которые будут со всем помогать.

Мальчик уже вместе с сестрой

За день до назначения опекуна 3-летнего малыша перевели в 17 больницу. Теперь он находится на лечении в той же палате травматологии, где и его сестренка.

До этого он перенес сразу 3 операции – две нейрохирургические и одну на бедренной кости. Однако теперь у детей будет длительный период реабилитации.

Главное об этом ужасном ДТП

На окружной Харькова столкнулись такси и легковушка KIA. В аварии погибли 2 водителя и жена таксиста. Впоследствии стало известно, что водитель такси тогда не работал, а он вез на рабочем автомобиле свою семью.

Его авто ехало на скорости 75 километров в час. При этом 3-летние двойняшки сидели без специальных детских кресел. Их госпитализировали с многочисленными переломами. У мальчика также были значительные повреждения мозга.

Правоохранители уже через день рассказали, что KIA врезался в такси на встречной полосе. Также отметили, что его водителя ранее не раз ловили на нарушении правил. В частности, в течение минувшей осени его 3 раза заметили за рулем в состоянии опьянения. Также мужчина платил штраф за хранение небольшого количества наркотиков.

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