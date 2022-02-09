Про це стало відомо 9 лютого з доповіді заступниці міського голови Світлана Горбунова-Рубан. Також вона в цей день розповіла, який стан малюків.

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Досі мають велику сім'ю

Суспільне пише з посиланням на слова посадовиці, що тепер дітьми буде опікуватися тітка – сестра загиблої матері. Вона сама виявила таке бажання та подала всі необхідні документи.

Тітка дітей працює вихователькою у дошкільному закладі, має власного 10-річного сина. Ми обстежили всі умови проживання,

– сказала Горбунова-Рубан.

Також вона додала, що у дітей досі є велика сім'я. Зокрема, є бабуся та дідусь, які будуть із усім допомагати.

Хлопчик уже разом із сестрою

За день до призначення опікуна 3-річного малюка перевели до 17 лікарні. Тепер він перебуває на лікуванні в тій же палаті травматології, де і його сестричка.

До цього він переніс одразу 3 операції – дві нейрохірургічні та одну на стегновій кістці. Проте тепер у дітей буде тривалий період реабілітації.

Головне про цю жахливу ДТП

На окружній Харкова зіткнулися таксі та легковик KIA. В аварії загинули 2 водії та дружина таксиста. Згодом стало відомо, що водій таксі тоді не працював, а він віз робочим автомобілем свою сім’ю.

Його авто їхало на швидкості 75 кілометрів на годину. При цьому 3-річні двійнятка сиділи без спеціальних дитячих крісел. Їх госпіталізували з численними переломами. У хлопчика також були значні ушкодження мозку.

У правоохоронці вже через день розповіли, що KIA врізався в таксі на зустрічній смузі. Також зазначили, що його водія раніше не раз ловили на порушенні правил. Зокрема, протягом минулу осінь його 3 рази помітили за кермом у стані сп'яніння. Також чоловік сплачував штраф за зберігання невеликої кількості наркотиків.

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