Суд у Харкові призначив особисту охорону захисниці 16-річного водія

У Харкові 19 січня розглянули справу про продовження арешту 16-річному винуватцю смертельної ДТП. Адвокатка підсудного заявила про погрози.

Суддя Червонозаводського райсуду Харкова частково задовольнила клопотання захисту. Інна Данилова раніше повідомила про погрози та перешкоджання адвокатській діяльності.

До теми "Бухим менше їздити треба": 16-річний винуватець ДТП нахамив родичам загиблого

Рішення суду в Харкові

Аби захистити адвокатку 16-річного водія, суддя Ірина Блага вирішила призначити їй особисту охорону. Надати персональний захист для юристки мають харківські поліцейські.

Іншу частину клопотання – про проведення судового розгляду в закритому режимі суд не підтримав. Рішення стосується лише засідання про продовження арешту винуватцю ДТП.

Розгляд кримінальної справи

Данилова вже подала інше клопотання щодо розгляду кримінальної справи в закритому режимі. Щодо цього рішення суду ще невідоме.

Адвокатка акцентувала на тому, що її підзахисний не має 18 років. Окрім цього, вона потребує захисту через численні погрози, у зв'язку зі справою про смертельну автопригоду в Харкові.

Хамство підлітка в суді

Запис відеотрансляції із залу суду дивіться за посиланням . Остаточне рішення щодо продовження арешту підлітку суд оголосить о 15 годині 19 січня.

Під час перерви в засіданні Червонозаводського райсуду Харкова між родичкою загиблого Ігоря Носова, 16-річним Миколою та його адвокаткою виник конфлікт. Під час нього підліток нахамив жінці.



Харківський мажор їздив без водійських прав / Фото прокуратури Харкова

Анастасія Носова помітила, що хлопець їй посміхається. Коли вона запитала, навіщо він це робить, Інна Данилова почала його захищати.

За деякий час винуватець смертельної ДТП у Харкові не стримався та заявив: "Бухим менше їздити треба". У такий спосіб він натякнув на те, що експертиза нібито знайшла сліди алкоголю в крові загиблого.

Спроба виправдати водія

Напередодні засідання у Червонозаводському суді Харкова, адвокатка неповнолітнього водія спробувала пом'якшити ситуацію і, відповідно, покарання для підсудного. Вона переконана, що хлопець вчинив смертельний злочин із необережності.

За словами Данилової, 16-річний харків'янин співпрацював зі слідством, визнав провину. Окрім цього, він розігнав авто до 180 кілометрів на годину, бо нібито розумів, що не встигне пригальмувати на світлофорі.

Адвокатка додала, що хлопець порушив правила дорожнього руху, але умисного вбивства не було. Микола начебто теж визнав, що ДТП сталася з його вини.