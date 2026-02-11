Укр Рус
Харків Вибухи та обстріли у Харкові "Вона прокинулась на даху": сестра пораненої у Богодухові розповіла про російську атаку
11 лютого, 13:04
2

"Вона прокинулась на даху": сестра пораненої у Богодухові розповіла про російську атаку

Діана Подзігун
Основні тези
  • Внаслідок російського удару по приватному будинку в Богодухові загинув чоловік та троє дітей, вціліла лише вагітна мати.
  • Вагітну жінку відкинуло вибухом на дах іншого будинку, вона вижила, її стан емоційно тяжкий, але з дитиною все добре.

В ніч на 11 лютого російська армія вгатила по приватному будинку у Богодухові, що на Харківщині. З родини вціліла лише вагітна матір, яка вирішила лягти спати в іншій кімнаті від чоловіка то трьох дітей.

Про це в коментарі "Суспільному" розповіла сестра пораненої Олександра Бражник.

Що відомо про удар ворожого БпЛА по приватному будинку? 

За словами сестри пораненої Олександри Бражник, внаслідок російського удару в ніч на 11 лютого загинув її зять, який демобілізувався через ампутацію ноги та троє племінників. 

У цьому будинку загинув наш зять. Він служив, лишився без ноги. Загинуло троє дітей – це наші племінники. Мирослава – першого січня їй відзначили рік народження, два хлопчики – Ваня і Владик – їм було по два роки. З цим жити неможливо. Ми не знаємо як ми впораємося,
– зізнається вона.

Олександра каже, що вагітну сестру відкинуло на дах іншого будинку.

"Прокинулася, каже, я не знаю як опинилася на даху. Вона хотіла лізти за дітьми, але сусід не пустив її туди. Дивом вона залишилася живою. Дивом. Вона зараз на заспокійливих, стан її дуже емоційно тяжкий", – додала вона.

За словами сестри, наразі жінка перебуває на 35-му місяці вагітності – зовсім скоро має народжувати. Медики кажуть, з дитиною усе добре. 

Нагадаємо, родина оселилась у цьому будинку зовсім нещодавно. Раніше сім'я мешкала у Золочеві, втім через безпекову ситуацію була змушена евакуюватися до Богодухівської громади.

Удар по Богодухову 10 лютого: що відомо

  • Росія вгатила по Богодухову близько 23:30 10 лютого.

  • Попередньо, ворог завдав удару БпЛА типу "Герань-2".

  • Двоє дворічних хлопчиків, однорічна дівчинка та їхній 34-річний батько загинули.

  • Мати зазнала вибухового поранення, черепно-мозкової травми, контузії та опіків.

  • Також гострої реакції на стрес зазнала 73-річна сусідка. 

 