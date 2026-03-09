Загиблих може бути більше: жахливі наслідки удару по будинку в Харкові 7 березня

У Харкові 9 березня оголошено днем жалоби за людьми, яких вбила Росія напередодні. Тоді окупанти спрямували ракету у житлову п'ятиповерхівку, загинули 11 людей, серед них дві дитини.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що на місці удару досі працюють всі відповідні служби. Хоч пошуково-рятувальна операція завершена, але попереду важка робота зі встановлення осіб загиблих, аналізу будівлі.

Дивіться також Російський удар по п'ятиповерхівці у Харкові: є загиблі, розбір завалів завершено

Що відомо про жертв удару?

Станом на 9 березня рятувальники деблокували 10 тіл і також фрагменти тіла, тому, на жаль, доводиться говорити про загибель 11 людей. Далі робота за криміналістами, правоохоронцями, адже опізнані тільки 7 жертв, ще четверо поки ні.

"Багато складнощів, тому що дуже серйозно понівечене тіло, треба знайти близьких людей завдяки ДНК і так опізнати. Це робота, яку ще мають провести", – зауважила Анна Черненко.

Тепер триватимуть роботи в самому будинку, адже руйнування дуже складні, а також потрібно ще раз перебрати все будівельне сміття, всі плити. Це робитимуть із залученням кінологів. Лише після того ми дізнаємось точну кількість жертв.

Понад дві доби тривали пошуково-рятувальні роботи. О 10:00 ранку 9 березня вони повністю завершені. Рятувальники вилучили тіла 10 загиблих, а також ще фрагменти людських тіл. Серед загиблих – дві дитини,

– підсумував речник ДСНС Харківщини Євген Василенко.

Зараз ми знаємо, що серед семи ідентифікованих жертв є три родини. Перша – це мама, вчителька початкових класів, і її син, хлопчик 7 років, який займався хокеєм.

Ще одна родина – це бабуся, її донька й онука, якій було 13 років. Третя родина – це мати і її повнолітній син. І також встановлено особу ще однієї жінки. Щодо решти загиблих триватиме ідентифікація. Поки навіть важко спрогнозувати, коли саме вона завершиться.

Руйнування гірші, ніж передбачали одразу

Експерти наголошують, що руйнації після удару більші, ніж здавалось спочатку. Адже на ранок після удару було зрозуміло, що у п'ятиповерхівці, куди влучила ракета, точно знищені півтора під'їзда. Після того, як рятувальники прибрали всі аварійні плити, то зрозуміло, що зруйновані два з половиною під'їзди.

За попередньою оцінкою, будинок не підлягає відновленню. Але наразі ми чекаємо офіційного вердикту від будівельників. Варто зауважити, що у прифронтових містах є досвід відбудування цегляних будинків, але у конкретній ситуації відіграють свою роль інші факти.

Зокрема через кілька дворів від цього місця уже був ракетний удар, який теж знищив під'їзд іншої п'ятиповерхівки. Тобто зараз мовиться про повторний струс для будинків довкола,

– додала Анна Черненко.

Окрім того, у будівлі навпроти, здавалося, що пошкоджений тільки дах і частина поверху, але після того, як почали знімати плити, зрозуміло, що пошкоджень значно більше. На місці триває велика активна робота комунальних служб, рятувальників і правоохоронців.

Ворог далі атакує Харківщину

Вихідні пройшли в області під знаком постійних ударів, зокрема гучно було на Чугуївщині. Харківщину тероризували безпілотники, також фіксували ракетні удари, є постраждала людина. Загалом під ударом були 15 населених пунктів.

Росіяни традиційно били по житлових, приватних будинках. Пошкоджено кілька аграрних підприємств, ферми, склади й залізнична інфраструктура. Окупанти не обирають цілі, а дотримуються тактики терору, адже жодного військового значення такі атаки не мають.

Наприклад, на Чугуївщині безпілотник влучив у приватній сектор і серйозно пошкодив будинок 75-річної місцевої мешканки. Також упродовж 8 березня ворог завдавав подвійних ударів. Знову ж таки у Чугуївському районі окупанти вдарили вдруге, коли рятувальники приїхали гасити пожежу. На щастя, вони не постраждали, але пожежний транспорт знищений.

Удар по Харкову 7 березня: головне