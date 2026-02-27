Харківщину атакували "Герані": загинули двоє людей, одну поранено
- Увечері 26 лютого російські безпілотники атакували приватний сектор у селищі Підсереднє Куп'янського району Харківщини, внаслідок чого загинули двоє людей, одну поранено.
- Куп'янська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до гибелі цивільних людей.
Ввечері 26 лютого російські війська атакували ударними БпЛА приватний сектор на Харківщині. Внаслідок ворожого удару двоє людей загинуло, що одну особу поранено.
Про це повідомили у ДСНС та прокуратурі Харківської області.
Що відомо про наслідки атаки на Харківщину?
Росіяни вгатили по приватному сектору в селищі Підсереднє Куп'янського району, що на Харківщині, близько 21:40 двома ударними безпілотниками, попередньо типу "Герань-2".
Внаслідок ворожої атаки у цьому районі були повністю чи частково зруйновані приватні житлові будинки.
Рятувальники витягнули з-під завалів тіло загиблого 67-річного чоловіка. Його дружина зазнала поранення.
Згодом у ДСНС повідомили, що кількість жертв зросла до двох.
Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи.
Куп'янська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, який призвів до гибелі цивільних людей.
Наслідки атаки на Харківщину: дивіться фото ДСНС
Які області нещодавно зазнали російських атак?
Вночі 27 лютого ворог атакував Запорізьку область ударними БпЛА. Внаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки – спалахнули пожежі. Троє людей та один підліток зазнали поранень.
Зранку 27 лютого дрони-камікадзе влучили у готель в центрі Сум. 50 осіб довелось евакуювати.
Внаслідок атаки на Одещину пошкоджено портові резервуари, житловий будинок та медичний заклад. Зруйновано дитячий садок. 3,5-річну дівчинку та 44-річного чоловіка госпіталізували.