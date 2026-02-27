Харківщину атакували "Герані": загинули двоє людей, одну поранено

Ввечері 26 лютого російські війська атакували ударними БпЛА приватний сектор на Харківщині. Внаслідок ворожого удару двоє людей загинуло, що одну особу поранено.

Про це повідомили у ДСНС та прокуратурі Харківської області.

Дивіться також Удар по готелю у Сумах, зруйнований дитсадок на Одещині: які наслідки нічної атаки 27 лютого

Що відомо про наслідки атаки на Харківщину?

Росіяни вгатили по приватному сектору в селищі Підсереднє Куп'янського району, що на Харківщині, близько 21:40 двома ударними безпілотниками, попередньо типу "Герань-2".

Внаслідок ворожої атаки у цьому районі були повністю чи частково зруйновані приватні житлові будинки.

Рятувальники витягнули з-під завалів тіло загиблого 67-річного чоловіка. Його дружина зазнала поранення.

Згодом у ДСНС повідомили, що кількість жертв зросла до двох.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи.

Куп'янська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, який призвів до гибелі цивільних людей.

Наслідки атаки на Харківщину: дивіться фото ДСНС

Які області нещодавно зазнали російських атак?