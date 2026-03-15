Росія підступно вдарила по кареті швидкої на Харківщині: загинули 2 медиків
Російські окупанти атакували автомобіль швидкої допомоги в селищі Червона Хвиля, внаслідок чого загинули медичний технік та 27-річний фельдшер.
- Ще один 53-річний медичний працівник отримав численні травми.
Вранці 15 березня окупанти здійснили черговий воєнний злочин на Харківщині. Ворог атакував автомобіль швидкої допомоги.
Інцидент стався в селищі Червона Хвиля Великобурлуцької громади Куп'янського району. Про це повідомляє поліція.
Що відомо про російський удар по медиках?
Росіяни поцілили FPV-дроном в автомобіль швидкої медичної допомоги, який рухався по дорозі.
Внаслідок ворожого обстрілу смертельні поранення отримали медичний технік та 27-річний фельдшер. Ще один 53-річний медичний працівник отримав численні травми. Постраждалого госпіталізували до лікарні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини.
Ворог атакував автомобіль швидкої допомоги на Харківщині / Фото поліція
Інші воєнні злочини окупантів: останні новини
14 березня вдень Росія атакувала керованими авіабомбами житлові квартали Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинули чоловік та 17-річний хлопець. 21 людина постраждала.
Вранці 13 березня ворог вгатив ракетою "Іскандер-М" біля рейсового автобуса біля Нової Олександрівки на Харківщині. Внаслідок влучання загинули троє людей. Серед них водій та пасажири автобуса. Також відомо, що постраждали троє пасажирів та один місцевий мешканець.
12 березня на Чернігівщині внаслідок атаки ворожого дрона загинула 15-річна дівчинка. Її батьки в лікарні з пораненнями.
11 березня вранці ворожий дрон атакував Шевченківський район Харкова, знищивши м'ясокомбінат. Унаслідок атаки загинуло двоє людей, семеро зазнали поранень. Усі постраждалі – працівники м'ясокомбінату.
Зранку 10 березня російські війська обстріляли Слов'янськ авіабомбами, внаслідок чого загинуло 4 людини та 20 поранено, зокрема двох дітей.