Хочуть виправдати терор, – Синєгубов відповів росіянам про Печенізьку дамбу як "військову ціль"

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов спростував слова окупантів про нібито використання Печенізької дамби у "військових цілях". За словами посадовця, таким чином Росія може намагатися виправдати майбутні удари по об'єкту.

Про це Олег Синєгубов сказав під час брифінгу із журналістами, який цитує Суспільне.

Що Синєгубов відповів на заяви росіян про Печенізьку дамбу?

Олег Синєгубов зазначив, що Печенізька дамба – це винятково цивільний дуже важливий інфраструктурний об'єкт, і про це знають всі.

І таким чином вони (росіяни – 24 Канал) хочуть виправдати свої терористичні удари (по Печенізькій дамбі – 24 Канал) і до цього, і, можливо, майбутні. Тому, якщо ці удари будуть повторюватися, то звісно ж, це звичайний черговий акт тероризму і терору нашого місцевого населення,

– говорить очільник Харківської ОВА.

Як зауважив посадовець, всі раніше озвучені плани щодо можливих наслідків і заходів реагування, зокрема щодо Печенізької дамби, залишаються актуальними.

"Ми маємо бути у постійній готовності, розуміючи настрої росіян. Те, що для них не важливо – чи це військовий, чи це цивільний об'єкт. Вони це демонструють щодня ударами і по Харкову, і по інших населених пунктах, що терор місцевого населення у них на першому місці", – зазначає начальник ОВА.

Хто з росіян робив цинічні заяви про Печенізьку дамбу?

Російські ЗМІ 6 травня повідомили, що керівник самопроголошеної окупаційної "адміністрації Харківської області" Віталій Ганчев заявив про нібито використання Печенізької дамби українськими військовими як логістичного вузла.

За словами окупанта, дамба та прилегла дорожня інфраструктура нібито залучені для "забезпечення українських підрозділів на напрямках Вовчанська, Великого Бурлука та Куп'янська". У зв'язку з цим росіянин назвав об'єкт "законною військовою ціллю".

Печенізьке водосховище розташоване у Чугуївському районі Харківської області.

До речі, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан в етері 24 Каналу розповідав, що Печенізька дамба, по якій били росіяни, використовується для переміщення великої кількості цивільного населення між Великим Бурлуком і Чугуєвим. Тому, зі слів військового експерта, російська армія намагається такими ударами перешкоджати логістиці.

Коли росіяни атакували Печенізьку дамбу?

Російська армія атакувала Печенізьку дамбу на Харківщині 6 керованими авіабомбами 14 квітня 2026 року. На щастя, дамба не зазнала пошкоджень.

До цього 7 грудня 2025 року Росія вдарила по Печенізькому водосховищу на річці Сіверський Донець. Внаслідок обстрілу та пошкоджень було перекрито дві дороги в тому районі.