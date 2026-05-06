Об этом Олег Синегубов сказал во время брифинга с журналистами, который цитирует Суспильне.

Интересно Враг продолжает бить по инфраструктуре: под ударом Укрзализныця

Что Синегубов ответил на заявления россиян о Печенежской дамбе?

Олег Синегубов отметил, что Печенежская дамба – это исключительно гражданский очень важный инфраструктурный объект, и об этом знают все.

И, таким образом, они (россияне – 24 Канал) хотят оправдать свои террористические удары (по Печенежской дамбе – 24 Канал) и к этому, и, возможно, будущие. Поэтому, если эти удары будут повторяться, то конечно же, это обычный очередной акт терроризма и террора нашего местного населения,

– говорит глава Харьковской ОВА.

Как отметил чиновник, все ранее озвученные планы относительно возможных последствий и мер реагирования, в частности по Печенежской дамбе, остаются актуальными.

"Мы должны быть в постоянной готовности, понимая настроения россиян. То, что для них не важно – или это военный, или это гражданский объект. Они это демонстрируют ежедневно ударами и по Харькову, и по другим населенным пунктам, что террор местного населения у них на первом месте", – отмечает начальник ОВА.

Кто из россиян делал циничные заявления о Печенежской дамбе?

Российские СМИ 6 мая сообщили, что руководитель самопровозглашенной оккупационной "администрации Харьковской области" Виталий Ганчев заявил о якобы использовании Печенежской дамбы украинскими военными как логистического узла.

По словам оккупанта, дамба и прилегающая дорожная инфраструктура якобы привлечены для "обеспечения украинских подразделений на направлениях Волчанска, Великого Бурлука и Купянска". В связи с этим россиянин назвал объект "законной военной целью".

Печенежское водохранилище расположено в Чугуевском районе Харьковской области.

Где расположены Печенеги в Харьковской области: смотрите на карте

Кстати, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала рассказывал, что Печенежская дамба, по которой били россияне, используется для перемещения большого количества гражданского населения между Большим Бурлуком и Чугуевым. Поэтому, со слов военного эксперта, российская армия пытается такими ударами препятствовать логистике.

Когда россияне атаковали Печенежскую дамбу?

Российская армия атаковала Печенежскую дамбу на Харьковщине 6 управляемыми авиабомбами 14 апреля 2026 года. К счастью, дамба не получила повреждений.

До этого 7 декабря 2025 года Россия ударила по Печенежскому водохранилищу на реке Северский Донец. В результате обстрела и повреждений были перекрыты две дороги в том районе.