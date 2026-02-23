Харків уже протягом години під ворожим ударом: є кілька влучань

Росіяни не припиняють атакувати Харків, цього разу противник щонайменше годину завдає ударів по місту. Місцева влада повідомляє про влучання у відразу кількох місцях.

Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов.

Що відомо про масовану атаку на Харків?

Повітряна тривога у Харківському районі триває ще з орієнтовно 09:53. Ввечері загроза продовжилася. Близько 17:07 Повітряні сили повідомили про рух безпілотника у напрямку міста. Згодом в обласному центрі пролунали вибухи.

Незадовго після цього Ігор Терехов повідомив про удар по Немишлянському району Харкова. Згодом там зафіксували ще одне влучання біля приватних будинків. Станом на 18:30 повідомлень про жертв чи постраждалих немає.

Міський голова також підтвердив, що ударів завдали "Шахедами".

До слова, зранку у Харкові також чули серію вибухів. Під ворожою ракетною атакою опинилися Холодногірський та Основ'янський райони. В останньому, за даними обласної військової адміністрації, постраждав 55-річний чоловік.

Які міста атакували раніше?