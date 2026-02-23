Харків уже протягом години під ворожим ударом: є кілька влучань
- Харків ввечері 23 лютого опинився під ворожим ударом, зафіксовано декілька влучань в Немишлянському районі.
- Даних про постраждалих чи загиблих немає, раніше вранці під ударами були Холодногірський та Основ'янський райони.
Росіяни не припиняють атакувати Харків, цього разу противник щонайменше годину завдає ударів по місту. Місцева влада повідомляє про влучання у відразу кількох місцях.
Про це повідомляє міський голова Ігор Терехов.
Дивіться також Росія атакувала ракетою і понад сотнею дронів: що вдалося збити силам ППО
Що відомо про масовану атаку на Харків?
Повітряна тривога у Харківському районі триває ще з орієнтовно 09:53. Ввечері загроза продовжилася. Близько 17:07 Повітряні сили повідомили про рух безпілотника у напрямку міста. Згодом в обласному центрі пролунали вибухи.
Незадовго після цього Ігор Терехов повідомив про удар по Немишлянському району Харкова. Згодом там зафіксували ще одне влучання біля приватних будинків. Станом на 18:30 повідомлень про жертв чи постраждалих немає.
Міський голова також підтвердив, що ударів завдали "Шахедами".
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
До слова, зранку у Харкові також чули серію вибухів. Під ворожою ракетною атакою опинилися Холодногірський та Основ'янський райони. В останньому, за даними обласної військової адміністрації, постраждав 55-річний чоловік.
Які міста атакували раніше?
Зранку вибухи пролунали у Сумах. Міський голова Олександр Лисенко повідомляв про влучання у центрі міста, це сталося у районі ТЦ "Мануфактура". За попередніми даними, постраждалих внаслідок атаки немає.
Також вранці дрони атакували Миколаїв. Внаслідок падіння уламків зазнали поранень 58-річні чоловік та його дружина. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджено 8 приватних будинків та інші будівлі.
Уночі ворог вдарив по Одеській області. Під ударами опинилися об'єкти промислової, енергетичної та цивільної інфраструктури. Загинули 20-річна дівчина та чоловік приблизно 45 років, постраждало 3 особи.