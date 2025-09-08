Кіберкорпус ГУР заблокував паливні картки в Росії та "поклав" десятки ворожих онлайн-ресурсів
- Українська воєнна розвідка здійснила масштабну DDOS-атаку на російську мережеву інфраструктуру, що забезпечує онлайн-платежі за пальне, включаючи паливні картки "Роспетрол".
- Операція завдала Росії збитків на суму від 1 до 3 мільйонів доларів США, вивела з ладу понад 700 комутаторів і 13 серверів оператора "К-Корп".
Кіберфахівці української воєнної розвідки "привітали" росіян з днем ГУР Міноборони. Від ранку 7 вересня розпочалася масштабна DDOS-атака на мережеву інфраструктуру агресора, яка забезпечує онлайн-платежі за пальне на території Росії, зокрема функціонування паливних карток.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела в ГУР.
Які об'єкти атакували кіберфахівці ГУР?
Об'єктами DDOS-атаки серед іншого стала платформа "передові платіжні системи", яка відповідає за функціонування паливних карток ("Роспетрол"), а також сервери "Ростелеком" та "Лукойл".
За інформацією джерел 24 Каналу в розвідці, внаслідок операції державі-агресорці було завдано збитків у сумі від 1 до 3 мільйонів доларів США.
Також цього ж дня було завдано кіберудару по інформаційно-комунікаційній інфраструктурі оператора телекомунікаційних послуг "К-Корп".
Українські кіберфахівці вивели з ладу понад 700 комутаторів і 13 серверів у двох дата-центрах компанії, що повністю зупинило її роботу,
– повідомили джерела видання.
Зазначається, що оператор "К-Корп" став ціллю українських хакерів через надання телекомунікаційних послуг російській оборонній компанії "Концерн Калашникова", яка причетна до вбивств сотень цивільних українців, зокрема жінок і дітей.
Крім того, фахівці атакували десятки онлайн-ресурсів, на головних сторінках яких було опубліковано привітання з Днем воєнної розвідки України.
Фахівці ГУР здійснили масштабну кібератаку / Фото: джерела 24 Каналу
Джерела в українській розвідці наголошують: робота зі знищення інформаційної та комунікаційної інфраструктури всіх російських компаній, які сприяють війні буде продовжена до повної деокупації українських територій та справедливого покарання агресора.
ГУР продовжує операції: останні новини
День воєнної розвідки України також "відсвяткували" в Москві. У цей день столиця країни-агресорки була прикрашена листівками від ГУР МО. Вони нагадували росіянам, що відповідальність неминуча.
Бійці підрозділу "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО зупинили прорив окупантів до кордонів Дніпропетровської області. Малими групами росіяни хотіли пройти за лінію зіткнення і зайняти вогневі позиції в будівлях, однак по їхніх укриттях вдарили дронами.
У серпні цього року департамент активних дій ГУР МО України провів операцію у Чорному морі. За допомогою дронів було знищено низку об'єктів окупантів. Серед втрат окупантів – катер, РЛС та РЕБ.