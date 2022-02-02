Кількість госпіталізованих дітей зросла втричі: як захистити малечу від COVID-19

Головний санлікар країни Ігор Кузін повідомив, що від початку року кількість госпіталізованих через коронавірус дітей зросла в 3 рази.

Зараз на стаціонарному лікуванні перебуває майже 2,5 тисячі дітей з підтвердженим COVID-19 або з підозрою на наявність хвороби. Про це Кузін розповів під час брифінгу 2 лютого.

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Зайнято більш ніж 50% ліжок, призначених для їх лікування. З початку року кількість госпіталізованих дітей зросла втричі,

– розповів санлікар.

Як захистити дітей від коронавірусу

В Україні можна вакцинувати дітей від 12 років. Для цього використовується вакцина Comirnaty від Pfizer. Згідно з даними CDC, препарат на 93% ефективний проти госпіталізації підлітків у віці від 12 до 18 років .

. Батькам молодших дітей у МОЗ радять нагадати своїй малечі про те, як мити руки, розповісти про етикет кашлю та навчити фізичній дистанції.

Якщо у малюка з'явилися симптоми ГРВІ, його варто залишити вдома.

Вакцинуйтесь самі та вакцинуйте дітей. Захистіть здоров'я,

– додав Кузін.

Захворюваність на коронавірус серед дітей в Україні: останні дані

Зауважимо, що впродовж 1 лютого в Україні зареєстрували 35 014 нових випадків зараження коронавірусом. Відомо, що серед нових пацієнтів 4 190 дітей.

Раніше в НАН розповіли, що частка госпіталізованих серед COVID-пацієнтів у віковій категорії 0 – 9 років перевищила відповідну частку у категорії 60 – 69 років. За словами вчених, це вказує на "зміщення властивостей вірусу".



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