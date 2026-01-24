У кількох містах Чернігівщини та у Славутичі теж блекаути внаслідок атаки

Внаслідок масованого російського обстрілу деякі міста в Чернігівській області, а також Славутич залишилися знеструмлені. Йдеться, зокрема про Ніжин та Бахмач.

Про ситуацію на Чернігівщині розповіла місцева влада.

До теми У п'ятьох областях ввели аварійні відключення

Де немає світла через російський удар?

На своїй фейсбук-сторінці мер Ніжина Олександр Кодола повідомив, що через тотальне відключення електроенергії в місті всі об'єкти критичної інфраструктури поступово переводяться на резервне живлення від генераторів.

У прямому етері Суспільного міський голова додав, що сильний мороз значно ускладнює ситуацію, адже зранку стовпчик термометра опустився до -15 градусів.

Комунальники працюють. Вода буде подаватися за графіком дві години через одну: дві години буде вода, а на годину буде перерва. У місті з 9-ї до 21-ї години працюють Пункти незламності. Якщо ситуація не покращиться, то будемо їх переводити на цілодобовий режим роботи. Всі магазини працюють,

– повідомив Кодола.

Він додав, що є дуже серйозні проблеми зі зв'язком: багато де не працює і провідний і мобільний інтернет.

Варто зауважити, що Росія пошкодила важливий енергооб'єкт у Ніжинському районі, через що практично без світла залишився майже весь Чернігів.

За даними Бахмацької міської ради, блекаут стався і в Бахмацькій громаді. Там уточнили, що аварійні бригади вже працюють над відновленням, однак наразі прогнозований час подачі світла невідомий. Мешканців також просять запастися водою. Графік її подачі:

06:00 – 10:00;

17:30 – 21:30.

Котельні також переведено на генератори. Працюють Пункти незламності за адресами: Бахмацький будинок культури та адміністративне приміщення КВП "Комунальник". Зарядити гаджети можна й у будівлі Бахмацької міської ради та в приміщенні 14-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го ДПРЗ ГУ ДСНС у Чернігівській області.

Славутич також залишився без електрики. Міська рада поки що не дає прогнозів щодо термінів повернення світла. Міський голова Славутича Юрій Фомічев уточнив, що водопостачання та опалення в місті є. Вся критична й соціальна інфраструктура працює від резервних джерел живлення. Функціонують аптеки, продуктові магазини, побутові послуги.

Чернігівська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок ранкових ударів російських військ по енергетичних об'єктах у регіоні без світла залишилися сотні тисяч споживачів.

Що ще відомо про наслідки атаки 24 січня?