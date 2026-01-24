В нескольких городах Черниговщины и в Славутиче тоже блэкауты в результате атаки

В результате массированного российского обстрела некоторые города в Черниговской области, а также Славутич остались обесточены. Речь идет, в частности о Нежине и Бахмаче.

О ситуации на Черниговщине рассказали местные власти.

Где нет света из-за российского удара?

На своей фейсбук-странице мэр Нежина Александр Кодола сообщил, что из-за тотального отключения электроэнергии в городе все объекты критической инфраструктуры постепенно переводятся на резервное питание от генераторов.

В прямом эфире Общественного городской голова добавил, что сильный мороз значительно усложняет ситуацию, ведь утром столбик термометра опустился до -15 градусов.

Коммунальщики работают. Вода будет подаваться по графику два часа через один: два часа будет вода, а на час будет перерыв. В городе с 9 до 21 часа работают Пункты несокрушимости. Если ситуация не улучшится, то будем их переводить на круглосуточный режим работы. Все магазины работают,

– сообщил Кодола.

Он добавил, что есть очень серьезные проблемы со связью: много где не работает и проводной и мобильный интернет.

Стоит заметить, что Россия повредила важный энергообъект в Нежинском районе, из-за чего практически без света остался почти весь Чернигов.

По данным Бахмачского городского совета, блэкаут произошел и в Бахмацкой общине. Там уточнили, что аварийные бригады уже работают над восстановлением, однако пока прогнозируемое время подачи света неизвестно. Жителей также просят запастись водой. График ее подачи:

06:00 – 10:00;

17:30 – 21:30.

Котельные также переведены на генераторы. Работают Пункты несокрушимости по адресам: Бахмачский дом культуры и административное помещение КВП "Коммунальщик". Зарядить гаджеты можно и в здании Бахмачского городского совета и в помещении 14-й государственной пожарно-спасательной части 4-го ГПСО ГУ ГСЧС в Черниговской области.

Славутич также остался без электричества. Городской совет пока не дает прогнозов относительно сроков возвращения света. Городской голова Славутича Юрий Фомичев уточнил, что водоснабжение и отопление в городе есть. Вся критическая и социальная инфраструктура работает от резервных источников питания. Функционируют аптеки, продуктовые магазины, бытовые услуги.

Черниговская областная прокуратура сообщила, что в результате утренних ударов российских войск по энергетическим объектам в регионе без света остались сотни тысяч потребителей.

