Китай хотів би розміняти Крим і Донбас на Тайвань: чи піде на це Путін

Китай зацікавлений у тому, щоб Росія повернула Україні Крим та Донбас в обмін на Тайвань для себе. Це гарний план для Пекіна, адже він розмінює не свої території.

А натомість отримає Тайвань, тобто відбудеться політична, юридична тощо інтеграція острова до складу континентального Китаю. Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін.

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Китай хотів би розміняти Крим і Донбас на Тайвань

Китай був би зацікавлений у такому плані. Однак обговорювати його треба не з Києвом або Москвою, а насамперед зі США. Я думаю поки вони про це точно не домовилися,

– зауважив російський правозахисник.

Водночас російський диктатор Владімір Путін постане перед вибором – програти війну чи домовитися. Поки ця перспектива не стане невідворотною для очільника Кремля – він намагатиметься чинити опір та відтягувати цей момент. Як і будь-який диктатор, який намагається вдавати важливу геополітичну фігуру.

Однак цілком ймовірно, що лідер Китаю Сі Цзіньпін приїхав до Москви саме зараз, бо розумів, що майбутній контрнаступ ЗСУ зачепить сакральні для Путіна території, як-от окупований півострів Крим.

Наразі немає жодних кроків з боку Кремля, які свідчили про те, що російський диктатор готовий піти на цей крок та повернути Україні окуповані території.

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