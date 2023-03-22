Китай хотел бы разменять Крым и Донбасс на Тайвань: пойдет ли на это Путин
Китай заинтересован в том, чтобы Россия вернула Украине Крым и Донбасс в обмен на Тайвань для себя. Это хороший план для Пекина, ведь он разменивает не свои территории.
А вместо этого получит Тайвань, то есть состоится политическая, юридическая и прочая интеграция острова в состав континентального Китая. Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин.
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Китай хотел бы разменять Крым и Донбасс на Тайвань
Китай был бы заинтересован в этом плане. Однако обсуждать его нужно не с Киевом или Москвой, а, прежде всего, с США. Я думаю пока они об этом точно не договорились,
– отметил российский правозащитник.
В то же время, российский диктатор Владимир Путин предстанет перед выбором – проиграть войну или договориться. Пока эта перспектива не станет неотвратимой для главы Кремля – он будет пытаться сопротивляться и оттягивать этот момент. Как и любой диктатор, пытающийся притворяться важной геополитической фигурой.
Однако вполне вероятно, что лидер Китая Си Цзиньпин приехал в Москву именно сейчас, потому что понимал, что будущее контрнаступление ВСУ заденет сакральные для Путина территории, например оккупированный полуостров Крым.
Пока нет никаких шагов со стороны Кремля, которые бы свидетельствовали о том, что российский диктатор готов пойти на этот шаг и вернуть Украине оккупированные территории.
Си Цзиньпин совершил визит в Москву: что известно
- 20 марта лидер Китая Си Цзиньпин с визитом прибыл в Москву. Это его первая поездка в Россию за 4 года. Тем не менее, российский диктатор Владимир Путин даже не встретил политика.
- Ожидалось, что это будет трехдневный визит главы КНР в Россию. Однако уже утром 22 марта Си Цзиньпин завершил программу государственного визита и покинул Москву.
- Западные аналитики прокомментировали визит китайского президента в страну-агрессора и его встречу с Путиным. По их мнению, Кремль ожидал всеобъемлющую поддержку Пекином войны против Украины, однако в КНР более сдержанны по этому поводу.
- В Институте изучения войны констатировали, что второй день визита президента Си Цзиньпина в Москву показал, что Путин не смог обеспечить неограниченное двустороннее партнерство с Китаем.