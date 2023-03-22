А вместо этого получит Тайвань, то есть состоится политическая, юридическая и прочая интеграция острова в состав континентального Китая. Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин.

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Китай хотел бы разменять Крым и Донбасс на Тайвань

Китай был бы заинтересован в этом плане. Однако обсуждать его нужно не с Киевом или Москвой, а, прежде всего, с США. Я думаю пока они об этом точно не договорились,

– отметил российский правозащитник.

В то же время, российский диктатор Владимир Путин предстанет перед выбором – проиграть войну или договориться. Пока эта перспектива не станет неотвратимой для главы Кремля – он будет пытаться сопротивляться и оттягивать этот момент. Как и любой диктатор, пытающийся притворяться важной геополитической фигурой.

Однако вполне вероятно, что лидер Китая Си Цзиньпин приехал в Москву именно сейчас, потому что понимал, что будущее контрнаступление ВСУ заденет сакральные для Путина территории, например оккупированный полуостров Крым.

Пока нет никаких шагов со стороны Кремля, которые бы свидетельствовали о том, что российский диктатор готов пойти на этот шаг и вернуть Украине оккупированные территории.

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