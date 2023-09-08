Китай може вести власну гру з Росією: як це впливає на позицію Пекіна щодо війни в Україні

Напередодні саміту G20 Китай пом'якшив свою позицію щодо ставлення до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Адже раніше Пекін дотримувався нейтралітету.

Російський правозахисник Марк Фейгін розповів 24 Каналу, що тривала робота над фінальною заявою учасників саміту G20, але Росія чинила спротив її пунктам, які вважає "проукраїнськими". Водночас Китай підтримує ці тезиси та опонує Москві.

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Пекін вміє не доводити ситуацію до кипіння

Проте ознаки протистояння між Росією та Китаєм проявлялися й раніше. Після того як Москва торпедувала зернову угоду, на початку серпня за ініціативи Саудівської Аравії відбувся саміт в Джидді, присвячений мирному завершенню війни в Україні. Китай разом ще з 30 країнами взяв в ньому участь..

Це свідчить, на думку правозахисника про те, що Росія не може впливати на Пекін та просити його не брати участь у мирних ініціативах. Адже на саміті розглядалось питання про необхідність відштовхуватись від норм міжнародного права в урегулюванні війни в Україні. А для Москви це найболючіше питання, адже вона саме порушила міжнародне право, коли здійснила акт агресії проти України.

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Хоча, як припустив Фейгін, можливо, це гра Китаю. Адже після саміту в Джидді до Росії та Білорусі приїхав міністр оборони Китаю. Тобто Пекін вміє відігравати ці ситуації, щоб не доводити їх до кипіння – хоч з Заходом, хоч з Росією.

Саме тому на саміту G20 буде погоджено більш нейтральний документ, який влаштує його учасників. Однак у Китаю більшає протиріч із Росією через багато причин. Зокрема зернова угода – одна з них, адже третина українського зерна мала б відправитись саме до Китаю. А решта – в країни, де Пекін має життєво важливі інтереси – в Африку та частково в Азію,

– наголосив правозахисник.

Це означає, що Китай вже зазнає певних витрат від війни, що триває в Україні, та її наслідків. Зокрема в порушенні нормальної логістики продовольства з Чорноморського басейну у країни, що які його потребують.

"Однак поки що суперечності між Пекіном та Москвою не є критичними. Водночас візит Президента України Володимира Зеленського в Китай цілком можливий в не дуже віддаленій перспективі. І це може стати сигналом для дуже багатьох", – підкреслив Марк Фейгін.

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